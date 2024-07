"Esta familia no está bien": La reacción de Pamela Díaz tras oír sincera confesión de Florencia Araneda

23 jul. 2024 - 16:06 hrs.

Pamela Díaz se fue junto a todo su equipo de trabajo a Miami, Estados Unidos, a grabar nuevos episodios de sus programas "Díaz de Vacaciones" y "Sin Editar", además de juntarse con algunos chilenos que se encuentran viviendo en la costera ciudad norteamericana.

La "Fiera" se reunió, por ejemplo, con Iván Zamorano y María Alberó, y también con la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. Con estos últimos grabó un capítulo del pódcast familiar que tienen, llamado "Tenemos que hablar", del cual ya subieron un primer adelanto.

"Esta familia no está bien"

En el adelanto que fue subido a redes sociales, se pueden oír la variedad de temas que conversaron Pamela Díaz con Marcela Vacarezza, Rafael Araneda, y los hijos del matrimonio, Martina, Florencia, Vicente, e incluso el pequeño Benjamín.

Martina, por una parte, reafirmó sus ganas de ingresar a un reality, incluso planteando la posibilidad de hacerlo con Pamela Díaz; Vicente, el hijo de en medio, reveló que lo único que le gusta es el "huev...", ad portas de salir del colegio.

Pero lo que desató las risas de Pamela fue la respuesta de Florencia, quien le reveló la carrera en la que está matriculada, sin embargo, no desea ejercerla. "Yo estoy estudiando eso, pero yo no voy a hacer eso", le dijo la joven a Pamela, quien le preguntó de vuelta, "¿estudiaste para no hacer algo?".

Marcela Vacarezza al oír esto se echó a reír, al igual que los otros integrantes de su familia. Pamela Díaz, fiel a su estilo, dijo su sincera opinión tras haber escuchado a la joven, indicando "no, es que esta familia no está bien".

Una apreciación en la que coincidió Vacarezza, quien le contestó "esta familia no está bien, si eso es de verdad". "No entiendo nada", se le oye decir a Pamela en el avance del episodio, que estará disponible este domingo 28 de julio en el canal de YouTube del video pódcast.

