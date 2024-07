Vale Roth confirma reconciliación con su esposo con fotos de romántica cita

23 jul. 2024 - 12:27 hrs.

Recientemente, la influencer Valentina Roth reveló que su matrimonio con el médico ortodoncista Miguel de la Fuente no estaba en su mejor momento, lo que los llevó a buscar ayuda profesional y asistir juntos a terapia.

Recordemos que la pareja celebró su matrimonio civil en marzo de 2023, mientras la bailarina se encontraba embarazada de su primera hija, a quien bautizaron como Antonia. Actualmente, la pequeña tiene poco más de un año de vida.

Miguel de la Fuente y Vale Roth/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Valentina Roth solía compartir momentos familiares junto a Miguel y Antonia. Sin embargo, desde hace algunos meses, el doctor ha dejado de aparecer en sus publicaciones.

Vale Roth se reconcilia con su marido

Sumado a lo anterior, además, se habían dejado de seguir, lo que no pasó desapercibido por los seguidores de Roth. Para hacer frente a las especulaciones, la exchica reality aclaró que efectivamente estaban atravesando una crisis.

Miguel de la Fuente y Vale Roth/Instagram

A poco más de una semana de esas declaraciones, Roth dejó entrever que se reconcilió con su marido y subió a su perfil un carrusel de imágenes de un viaje que hicieron a la playa, donde tuvieron tiempo de estar juntos como pareja.

Miguel de la Fuente y Vale Roth en la playa/Instagram

En el post, mencionó que este paseo se realizó con motivo de una fecha especial para ambos: "Hoy se cumplen dos años desde la primera salida con Miguel, así que nos arrancamos a la playita. Te amo".

Las fotografías generaron una ola de reacciones, ya que varios usuarios celebraron que la pareja esté superando sus problemas. "Son tremendo equipo", "Sean muy felices siempre", "Qué el amor les dure toda la vida", son algunos de los mensajes que le escribieron.

Los motivos de la crisis matrimonial

Respecto a los motivos que ha generado roces con Miguel, la exgimnasta apunto a la libertad que él tiene y ella no, en cuanto a que él puede salir más de la casa que ella. Este es el único "defecto" que comentó abiertamente, ya que lo tapó en elogios.

"Miguel, como hombre, como persona, es demasiado bacán, ustedes lo ven, es superbueno, es un hombre muy sano, muy tierno, es buena persona, trabajador, se saca la cresta", destacó, dejando en claro que "son otras cosas así que hay que ir arreglando con el tiempo".

También comentó que "yo amo ser mamá, me encanta, pero uno como que le tiene rabia al marido. Muchas me van a entender, lo encuentran como casi que inútil, va a sonar mal la palabra, pero no se lo tomen mal".

