Faloon Larraguibel explicó las razones para sumarse a plataforma de contenido para adultos

Faloon Larraguibel ha vivido un año de dulce y de agraz. Partió siendo noticia tras la denuncia de violencia intrafamiliar que interpuso contra Jean Paul Pineda, luego de una agresión del futbolista. Se ganó el apoyo transversal del público, y se decidió a entrar a un reality.

Pasó tres meses encerrada y al salir, firmó con una plataforma que vende contenido para adultos, con un contrato exclusivo con la página, que se contactó con ella al ver el revuelo que causó Larraguibel después de su paso por el programa de telerrealidad.

¿Por qué firmó Faloon Larraguibel?

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Faloon reconoció que, "me llamó la atención la propuesta, siento que estoy pasando por un buen momento después de mi salida del programa, que sigue al aire. Entonces, tengo que aprovechar el momento que me está dando el reality y su pantalla".

Si bien este tipo de plataformas existen hace varios años, la oriunda de Melipilla no se sentía cómoda con hacerse un perfil en este tipo de páginas. Sin embargo, la propuesta que le llegó en este momento le acomodó con lo que quiere mostrar.

"Es algo supercuidado (las fotos y videos), a eso apunto. Pero además de cuidado, quiero algo que sea superprofesional, algo que se vea lindo y no grotesco. En eso Onfayer (página) me ha apoyado harto. Han respetado todas las decisiones que he tomado y hemos elegido juntos las fotos. Me dan esa confianza para poder hacer muchas más sesiones e ir viendo al final que es lo que yo quiero vender", señaló.

Su objetivo al sumarse es netamente para darle "una mejor vida a mis hijos y junto con eso, tener un mejor pasar. Qué mejor que te motive algo así. Yo quiero ver a mis hijos felices, que tengan todo y no les falte nada. Darles una muy linda vida en todo sentido".

Por último, a quienes han criticado su decisión, les bajó el perfil a sus comentarios y se despidió de la entrevista dando un mensaje invitando a las personas a realizar sus sueños personales pese a lo que digan los demás.

"Siempre va a haber críticas, pero yo invito a todos a que se empoderen, a jamás sentirse avergonzada por hacer un trabajo así. No le estás robando a nadie, sino que una está haciendo esto para cumplir sueños", sentenció.

