"Esa decisión no cayó muy bien": Daniella Campos revela la razón del fin de su relación con Iván Zamorano

22 jul. 2024 - 16:13 hrs.

Si bien ocurrió hace más de 20 años, el fin de la relación entre Daniella Campos e Iván Zamorano volvió a estar en la palestra, luego que la ex Miss Chile diera nuevas declaraciones sobre el motivo por el cual pusieron fin al romance que se tomaba las portadas de diarios y revistas.

En conversación con La Tercera, Campos recordó el quiebre con Zamorano, dando además a conocer cuál fue la decisión que ella tomó, por la cual finalmente él optó por poner punto final al romance, que se extendió por más de 3 años.

Daniella Campos

¿Por qué terminaron Iván y Daniella?

Todo ocurrió en el año 1998, cuando a Daniella Campos le entró la curiosidad por incursionar en el mundo de la belleza, y se interesó en postular al Miss Chile, el cual terminó ganando, y le abrió la puerta al Miss Mundo, certamen en el que finalizó cuarta.

Daniella confesó que fue un soporte al lado de Iván, quien durante los años de la relación pasó de vivir en España a Italia y luego a México, debido a la exitosa carrera del exfutbolista que lo hizo ser contratado por grandes equipos.

Iván Zamorano

"Cuando nosotros empezamos a pololear me recuerdo que yo hice todo ese cambio de España y la llegada a Italia. Y de ahí me tocó acompañarlo toda su carrera en Italia y parte de México", recordó. Un apoyo que no fue recíproco.

Daniella Campos

Esto porque cuando Daniella le comentó a Iván que quería presentarse al Miss Chile, él decidió ponerle punto final a la relación. Así lo rememoró la propia Daniella en la conversación con el citado medio, entregando un detalle poco conocido de la pareja.

"El 98 yo decido presentarme al Miss Chile y esa decisión no cayó muy bien en mi relación, así que me terminaron. Me patean", confesó Daniella, quien luego de su reinado se convirtió en una celebridad chilena, siendo permanentemente invitada a los grandes estelares de la época.

Todo sobre Famosos chilenos