"Me casé con una mujer mucho más joven que yo": Felipe Braun detalla su nueva vida alejado de las teleseries

19 jul. 2024 - 14:40 hrs.

Hace varios años, el popular actor Felipe Braun, quien fue parte de la época dorada de las teleseries participando en históricas producciones como "Sucupira", "Amores de Mercado", y Machos, decidió darle un radical cambio a su vida.

Fue así que el año 2020 decidió irse a vivir al sur de Chile, específicamente a una parcela ubicada entre Puerto Varas y Llanquihue, en la región de Los Lagos, alejándose de las telenovelas, pero sin abandonar las producciones audiovisuales.

La nueva vida de Felipe Braun en el sur de Chile

“Cambié de vida en el sur y me casé con una mujer mucho más joven que yo y que tenía una mirada muy distinta a la mía, es 17 años menor”, señaló el actor haciendo referencia a su matrimonio con la arquitecta Sofía Schmidt.

A lo largo de estos años, Braun ha utilizado sus redes sociales para enseñarle a sus seguidores como es su modus vivendi plagado de la naturaleza propia del sur de nuestro país y la potente conexión que ha desarrollado con ella.

De hecho, es precisamente esa conexión con la flora y fauna chilena la que lo ha llevado a tener un verdadero acercamiento a los paisajes del sur chileno, plasmando sus aventuras a través de su cuenta de Instagram, en la que posee casi 320 mil seguidores.

En cuanto a su acercamiento con la naturaleza, el actor explicó, mediante un comunicado compartido por Canal 13, que “yo me crié en la época en que la gente tiraba por la ventana del auto el papel del cigarrillo y no había problemas, era normal, y la Sofi no, viene con una conciencia distinta”.

En ese sentido, agregó que "el criar a mis hijos en el campo también influye, porque uno se enfoca más en la naturaleza".

Finalmente, se refirió a la dificultad de alejarse de las teleseries, asegurando que “cuando salí de las teleseries tenía miedo, pero me di cuenta de que me gustaban hartas cosas y que tenía la capacidad de llevarlas adelante. Pensé '¿de qué iba a vivir y con hijos chicos?', pero pasaron un montón de cosas y llegamos a lo que estoy ahora”.

Todo sobre Famosos chilenos