"La quiero mucho, la aprecio harto": Tatón Púrpura se sincera sobre su actual relación con Camila Recabarren

A mediados de 2012, Camila Recabarren y Alberto "Tatón" Púrpura terminaron su mediática relación, la cual dio que hablar en esa época debido a la considerable diferencia de edad entre ambos: ella tenía 18 años cuando empezó todo y él 55.

Cuando ya estaban separados, el empresario y la ex Miss Chile ingresaron al reality de Mega, "¿Volverías con tu ex?", donde en un principio protagonizaron varias discusiones, sin embargo, con el avance la competencia el vínculo mejoró.

Recientemente, el romance volvió a la palestra, ya que Tatón le envió un mensaje a su expareja, que por estos días participa en un nuevo reality. En la instancia, el argentino transparentó cómo es la relación que mantienen en la actualidad.

"La quiero mucho"

"Cami, todo mi apoyo, todas las ganas, que te vaya súper bien. Dos preguntas para ti… ¿Qué fue lo mejor y lo peor de nuestra relación? Y la segunda pregunta: ¿con cuál de tus ex volverías? Menos conmigo porque llevo mucha ventaja sobre los demás", consultó el hombre.

Respecto a estas palabras, la modelo manifestó que "esa relación ya fue hace rato y yo vivo el presente. Con Tatón ya ha pasado mucho tiempo, ahí yo tenía 17 o 18 años y poco me acuerdo de la relación de casi cuatro años que tuvimos. Cero remember, cero atracción, cero todo y no sé si estuvo bien, pero no me puedo arrepentir de las cosas que he hecho".

Anteriormente, en diálogo con una compañera, Camila recordó que "el viejo me iba a dejar de Coquimbo a La Serena todos los fines de semana, el medio pique, así que ahí me conquistó".

El programa "Que te lo digo" contactó a Púrpura para preguntarle más detalles sobre el romance entre ambos, ante lo que él comentó que "fue otra época, fue lindo, quedó todo claro en el reality que fue de verdad".

"Todo bien con ella, nos seguimos por Instagram, le pongo ‘Me gusta’, ella le pone ‘Me gusta’ a algunos platos que subo de los restaurantes. Todo bien, buena onda con la Cami, la quiero mucho, la aprecio harto", enfatizó.

Finalmente, compartió una reflexión sobre lo que vivieron juntos: "Al final todo decanta, quedamos súper bien en el reality hasta el día de hoy. No somos amigos, pero nos seguimos y la apoyo cuando hay que apoyarla, y ella también conmigo".

