"Háganle caso a sus mamás": Nicolás Solabarrieta se somete a doloroso procedimiento estético

19 jul. 2024 - 11:06 hrs.

Nicolás Solabarrieta, el hijo de los periodistas Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, compartió a través de sus historias de Instagram los resultados momentáneos de un doloroso procedimiento estético al cual se está sometiendo.

En detalle, el tratamiento que inició el exfutbolista corresponde a una serie de sesiones de láser para borrar parte de los tatuajes que tiene en el cuello.

Instagram | @nicosolabarrieta7

"Prefiero que no se vea mucho"

A través de sus historias de Instagram, el joven de 27 años comenzó a mostrar cómo ha quedado su cuello tras las primeras sesiones de láser, escribiendo sobre ella que es "para todos los que me preguntan".

"Así quedan los tatuajes después de una sesión de borrado. Normalmente, se inflaman un montón, pero bueno, va bajando con los días la inflamación, también que quede súper rojo igual se ve feo", comenzó explicando.

Instagram | @nicosolabarrieta7

"De verdad prefiero que no se vea mucho, pero nada, después va bajando y va sanando. Todos me preguntan si es que duele, no les voy a mentir, si duele, de hecho duele más que hacerse un tatuaje, pero bueno", agregó.

Instagram | @nicosolabarrieta7

Posteriormente, aconsejó a sus seguidores a pensar bien antes de hacerse un tatuaje, para que después no se arrepientan y deban pasar por el mismo proceso doloroso que él.

"Por eso siempre les recomiendo, háganle caso a sus mamás y no se tatúen a tontas y a locas", concluyó, mientras continuaba mostrando en cámara.

