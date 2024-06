Nico Solabarrieta sufre percance con vuelo desde Brasil a Chile: "No nos han dado ninguna solución"

25 jun. 2024 - 15:36 hrs.

Nicolás Solabarrieta, el hijo de Fernando Solabarrieta, compartió a través de sus historias de Instagram una compleja situación que vivió junto a su pareja Valentina Torres, más conocida como "La Guarén", en el aeropuerto de Río de Janeiro.

Resulta que la aerolínea en la cual compraron los pasajes no reconoció la adquisición de estos boletos aereos, pese a que sí realizaron el cobro desde la tarjeta con la cual pagaron los pasajes. Por lo anterior, Nicolás hizo un potente descargo en la mentada red social.

Guarén y Nico Solabarrieta

El problema de Nicolás Solabarrieta

"Estoy en Río de Janeiro y el día sábado compré pasajes para devolverme a Santiago porque mañana (martes 25 de junio) en la mañana muy temprano tengo que trabajar", partió diciendo mientras estaba en la sala de espera del aeropuerto junto a su novia.

Agregó que, "compré mis pasajes, me cobraron en el banco, me llegó el comprobante del y nunca me llegaron los pasajes. Y, ahora, llego al aeropuerto y no me dejan embarcar. Me dicen que nunca se hizo la reserva, que tengo que reclamarle al banco porque ellos no tienen nada que ver, pero, claro, para cobrar sí que no tienen problemas, pero para embarcarte sí se te complica la cosa".

Nico Solabarrieta

Tras llamar a la aerolínea, le dijeron que el caso se resolvería en 24 horas. Sin embargo, Nicolás no tenía ese tiempo, puesto que como dijo anteriormente, tenía que sí o sí estar este martes en la mañana en Santiago, por compromisos laborales inamovibles.

Nico Solabarrieta

"Deberíamos estar en Santiago ya. No nos han dado ninguna solución. Me dijeron ‘puedes esperar hasta mañana a ver si te dan una respuesta’. Y es como ‘¿me están huev...?’", expresó, contando luego que tuvo que comprar dos boletos de emergencia para el mismo día en otra aerolínea.

Hasta ahí, parecía que no iban a haber más problemas... sin embargo, la otra aerolínea, cuando estaban cerca de abordar, informó que el vuelo se retrasó dos horas. Nicolás no podía dar crédito a lo que estaba pasando con su accidentado retorno a Chile.

"No lo puedo creer, estamos literalmente embarcando y dice que el vuelo está atrasado por dos horas. Yo no lo puedo creer. Te lo juro, parece que todo quiere que me quede en Río. Me voy a quedar acá", expresó. Finalmente, Nicolás y Valentina consiguieron llegar a Chile durante la noche de este martes.

