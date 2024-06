Milagros Zabaleta confesó estar atravesando por complejo momento personal: "Me siento fea y con poco ánimo"

25 jun. 2024 - 13:33 hrs.

El acné es una de las enfermedades de la piel más comunes, que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes, que se puede desencadenar por diferentes razones, tanto como la alimentación, trastornos hormonales, e incluso, el estrés.

La hija mayor de Jorge Zabaleta, Milagros, reveló a través de su cuenta de Instagram que su cara se encuentra con un fuerte brote de acné, que se dio por el estrés que justamente le generó las largas jornadas de estudio que vivió para cerrar su primer semestre de cuarto medio.

Milagros Zabaleta

"Estoy pasando por un momento malísimo"

Milagros subió una historia a su Instagram en donde mostró cómo luce su rostro, junto a una sincera reflexión en la que reconoció que no se encuentra pasando por su mejor momento debido al acné, el cual incluso le han quitado sus ganas de salir.

"Estoy pasando por un momento malísimo con mi cara, me siento fea y con poco ánimo. Es difícil para mí porque trabajo con mi cara y así no me dan ganas de salir. Básicamente, dependo del maquillaje", señaló de entrada la joven influencer.

Milagros Zabaleta

En este sentido, agregó que "hay muchos factores que llevan a un brote (de acné), en mi caso es hormonal y estrés, 4to medio me está poniendo las cosas un poco cuesta arriba y mi autoexigencia está haciendo que mi cuerpo reaccione".

"Les muestro esto porque sé que no soy la única que lucha contra el acné, pero es totalmente normal. No se quieran menos, no les dé vergüenza, no son menos bonitas por tenerlo. Las quiero. Y obvio que les voy a mostrar mi proceso y les voy a dar los tips que me vayan funcionando", agregó.

Historia de Milagros Zabaleta

Pese a lo anterior, la joven luego subió otra historia en la que mostró que al menos todo el estrés vivido rindió frutos, puesto que logró cerrar el primer semestre con un promedio general de 6,9. Su fuerte, se puede ver en la concentración de notas, son las humanidades, puesto que tiene promedio 7 en varias materias.

"Terminé el primer semestre espinilluda, con mil horas de falta de sueño, todo el mundo puteándome por autoexigirme, sin ganas de nada, pero con 6,9. Mi matemática de mujer (girl math) me dice que un win (ganar) es un win", redactó, con varias risas entre medio.