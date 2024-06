"Me apasiona": Kel Calderón revela en qué área del Derecho le gustaría ejercer

25 jun. 2024 - 12:15 hrs.

El pasado 22 de marzo, Kel Calderón anunció a través de sus redes sociales que tras haber entregado su tesis de la carrera de Derecho, estaba al fin lista para jurar frente a la Corte Suprema como abogada, tras largos años de haber egresado.

Una noticia que puso feliz a su padre, quien esperó por largo tiempo que su hija culminara la carrera que había empezado a estudiar por el lejano 2010 en la Universidad de Chile. "No te imaginas la alegría que siento de saber que en unos días serás mi más valorada y destacada colega", le comentó en la descripción del posteo.

¿A qué área del Derecho se quiere dedicar Kel Calderón?

En una conversación con Página 7, Kel Calderón reveló que por al menos este 2024, no la veremos ejerciendo como abogada por diferentes compromisos laborales alejados de esta área. "El segundo semestre lo tengo bastante copado con viajes, así que voy a dejar mi cartón y el próximo año empezaré a hacer cosas que tengan más que ver con Derecho", señaló.

En esta línea, reveló que mantiene contacto con amigos que salieron de la universidad, con quienes incluso tienen planes en conjunto. "Siempre tuvimos el sueño de poner nuestro propio estudio y manejar nuestros casos y clientes, así que por ahí comenzar a meterse un poco", reconoció.

La influencer reconoció que incluso ha recibido una oferta de su padre, Hernán, la cual ha rechazado. "Mi papá se jubiló y lo único que quiere es que alguien se haga cargo de su estudio, pero yo siempre le digo que no", indicó.

Concluyendo, explicó cuál es el área del Derecho que más le apasiona y donde le gustaría ejercer, el derecho penal. "Sé que la mayoría de las personas en mi entorno se dedican al derecho comercial, aunque mi papá, por ejemplo, se dedicaba al derecho de familia, pero no, yo hice mi práctica en la Fiscalía Metropolitana Sur y eso es lo que más me apasiona, a lo que me dedicaría", destacó.

"Me gusta mucho la criminología, es que cuando te llama eso, estoy frita, me gusta mucho también litigar. Entonces, me gusta más esa área que estar en la oficina con eso", concluyó. Habrá que esperar al 2025 para ver a Kel en los tribunales de justicia.

