¿Una máquina llamada Marcelita?: Martina Araneda revela un particular "aparato" que posee su padre Rafael Araneda

Hace un par de semanas el mediático matrimonio compuesto por Rafael Araneda y Marcela Vacarezza comenzó un nuevo proyecto familiar: su programa de YouTube "Tenemos que hablar".

En el espacio, donde también participan los tres hijos mayores de la pareja, la familia Araneda Vacarezza comparte varias infidencias de su vida cotidiana que han llamado la atención a más de alguna persona.

Uno de los temas discutidos en el espacio que generó mayor repercusión fue la confesión de la psicóloga respecto a la "separación de camas" que hizo con Rafael Araneda, a quien acusó de "dormir de patas abiertas".

La decisión causó tal revuelo, que según muestra el adelanto del próximo capítulo, la familia volverá a poner sobre la mesa la discusión de este tema.

¿Una máquina llamada Marcelita?

Dentro de lo que destaca en el breve video publicado por el "Tío Conductor" está el reclamo que este le hace a su esposa. "Si me muevo me caigo, porque la cama que me llevaste es enana", interpeló Araneda.

"Hay parejas que duermen en piezas separadas", se defiende por su parte Vacarezza al recalcar que en una encuesta que hicieron en redes sociales, la opción de separación de camas salió ganadora.

Pese a los distintos posicionamientos al respecto, la parte del adelanto que más llamó la atención, fue la particular intervención final de Martina Araneda.

"A esa máquina que se compró en pandemia y le puso Marcelita. Te aseguro que la metió en la cama para dormir", reveló la joven entre risas.

La nueva revelación despertó inmediatamente la curiosidad de los seguidores de la popular familia. "¿Cuál es la máquina que se llama Marcelita?", "Muestren la máquina, please", fueron parte de los comentarios.

Sin embargo, habrá que esperar hasta el capítulo del domingo de "Tenemos que hablar" para poder conocer cuál es la mencionada máquina "Marcelita".

