"Yo me enamoré 100% dentro del encierro": Nico Solabarrieta y "La Guarén" detallan cómo empezó su historia de amor

18 jul. 2024 - 17:16 hrs.

La pareja conformada por los chicos reality Nicolás Solabarrieta y Valentina "La Guarén" Torres se ha convertido en una de las más populares del último tiempo. Su relación nació a los ojos de todos los televidentes, sin embargo, recientemente entregaron detalles de cómo se fueron enamorando.

"Yo me enamoré 100% dentro del encierro"

La popular pareja conversó con la Revista SARAH, medio que adelantó parte de su próxima edición en su cuenta de Instagram. En este adelanto se pueden ver las fotografías que Nico y "Guarén" se tomaron en el Palacio de La Alhambra, en el centro de Santiago.

"Yo me enamoré 100% dentro del encierro", aseguró el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara sobre el romance que comenzó en un reality.

"Los dos partimos conociéndonos, para ninguno fue un juego, fue una atracción súper natural y después nos dejamos llevar", añadió en la entrevista con el citado medio.

"La Guarén" por su parte, sostuvo que "empecé a sentir que él era genuino, me daba paz. Me sentí protegida. Sin yo pedirlo fue un pilar y una protección dentro del reality y una ilusión de que podía ser algo afuera".

"Me gusta su autenticidad"

En la citada entrevista, la pareja de chicos reality también aprovechó para contar cuáles son las características que más y menos les gustan de uno y otro.

"Cuesta encontrar personas que realmente quieran ser ellos. Nico quiere ser él desde cómo se viste, cómo se siente en ese momento, cómo impone su personalidad, pero de manera positiva, eso me hace admirarlo. Lo que menos me gusta es que se estresa mucho", reveló Torres.

En tanto, Solabarrieta señaló: "Me gusta su autenticidad. Ella es ella, independiente del contexto en el que esté. Me gusta que sea cariñosa. Y lo que menos me gusta es que le digan 'Guarén'".

