"¿Jorge Valdivia o Luis Mateucci?": Daniela Aránguiz sorprende al responder a cuál de sus exparejas prefiere

18 jul. 2024 - 11:14 hrs.

Daniela Aránguiz fue invitada a participar en el podcast de Yamila Reina, "Haciendo Match", donde mantuvo una íntima conversación con la actriz argentina, en la que profundizó sobre lo que ha ocurrido con su vida amorosa durante recientemente.

Si bien durante las últimas semanas Aránguiz fue vinculada amorosamente a Gerardo Zavala, expareja de Camila Andrade, en esta instancia la influencer aseguró que no está en pareja: "Estoy soltera como hace cuatro meses, soltera de matrimonio como hace dos años".

Daniela Aránguiz/Instagram

Luego de aclarar que fue ella quien terminó la relación que mantuvo con Luis Mateucci, la exchica "Mekano" fue consultada sobre su disposición frente al amor, ante lo que respondió, "estoy en el mood 'si cae algo que me guste, no lo descarto', pero no ando buscando, no entraría a Tinder ni a esas cosas".

"¿Jorge Valdivia o Luis Mateucci?"

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió luego de que Reyna la hiciera elegir entre sus dos exparejas, al retirado futbolista Jorge Valdivia, o al exchico reality argentino Luis Mateucci.

Luis Mateucci y Dani Aránguiz/ Instagram

La panelista de farándula no tardó mucho en contestar que seguía prefirieron a su exmarido: "Yo creo que Jorge, mejor ladrón conocido que ladrón por conocer. A Luis lo conocí, pero poquito, yo pensé que lo conocía, no lo conocía tanto".

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia/Instagram

Sobre la razón por la que su matrimonio con el "Mago" terminó, Daniela señaló que "fue porque me cansé", mientras que con Luis, "tenía que vivir lo que tenía que vivir (…) me pongo en la posición y si entro a un reality entraría soltera".

Tras ser consultada, Aránguiz reveló cuál fue la mayor locura de amor que había hecho por el padre de sus hijos. "Dejé todo, todo botado. Era una chica 'Mekano', yo sabía que en ese tiempo era cotizada, pero deje todo y me fui detrás de él", recordó.

En otro punto de la entrevista, la panelista de farándula se refirió a su estado sentimental, asegurando que "estoy conociendo a varios, pero no tengo nada con nadie". De esta forma, descartó tener una relación con Zavala.

