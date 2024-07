Fueron vistos juntos en Miami: ¿Quién es Gerardo Zavala, el empresario que conquistó a Daniela Aránguiz?

12 jul. 2024 - 10:46 hrs.

Todo parece indicar que Daniela Aránguiz se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras su polémica separación con Jorge Valdivia y su fugaz romance con Luis Mateucci. De hecho, la exchica "Mekano" habría disfrutado de unas soñadas vacaciones junto a su nueva conquista.

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de espectáculo compartió una serie de imágenes desde el Rosa Sky Rooftop de Miami, en Estados Unidos, un lujoso bar ubicado en la azotea de un edificio, conocido por su espectacular vista.

Fotografía publicada por Daniela Aránguiz/Instagram

La figura televisiva jugó al misterio con la descripción de la postal, dejando mucho para la especulación. "Un lugar mágico con una vista hermosa en el piso 22, pero lo más espectacular fue la compañía y el fotografo", escribió.

La publicación generó una ola de rumores sobre la identidad de la especial compañía de Aránguiz y rápidamente los periodistas de farándula dieron con un nombre: Gerardo Zavala, expareja de Camila Andrade.

Gerardo Zavala

¿Quién es Gerardo Zavala?

Luego de que se filtrara una foto de ambos abrazados en un club nocturno de Miami, Aránguiz trasparentó la situación, asegurando que con Zavala mantienen una amistad desde hace años y que se encontraban con más personas en la fiesta.

Daniela Aránguiz y Gerardo Zavala en Miami

Mediante una videollamada con sus colegas del programa "Sígueme", la expareja del "Mago" confesó que "hay una relación de amistad, pero yo no te voy a negar que a mí me gusta". Eso sí, señaló que de momento "no ha pasado nada".

Gerardo Zavala es un exitoso empresario de Concepción, dueño de una reconocida tienda de artículos de decoración. Según consignó La Hora, estudió ingeniería civil y actualmente tiene 42 años. Es soltero y no tiene hijos.

Zabala fue pareja de la ex Miss Mundo Chile justo antes de que comenzara su relación con Francisco Kaminski. Con ella emprendió un negocio, un salón de belleza especializado en manicura y pedicura, del cual supuestamente Camila era su socia.

Este negocio es actualmente el motivo de una disputa legal entre ambos, ya que la modelo lo acusó de "despido injustificado", demandándolo ante la Inspección del Trabajo por la suma de $9 millones de pesos.