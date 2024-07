Dani Aránguiz y rumores de romance con ex de Camila Andrade: "Tiene muchas cosas de un hombre que a mi me gusta"

12 jul. 2024 - 10:24 hrs.

La influencer Daniela Aránguiz se fue hace algunos días de vacaciones a Estados Unidos con su familia y además, un amigo, quien es nada más ni nada menos que el empresario Gerardo Zavala, expareja de la modelo Camila Andrade.

Zavala fue la pareja que Andrade tuvo justo antes de que comenzara su relación con Francisco Kaminski. Cabe precisar que la modelo demandó al empresario acusándolo de "despido injustificado", en junio de este 2024, por echarla del salón de belleza que ella había ideado, pero del cual él era el socio capitalista.

El programa Zona de Estrellas fue el que filtró la imagen de Daniela Aránguiz abrazada a Gerardo Zavala en un club nocturno en Miami, Estados Unidos, lo que encendió los rumores de un posible nuevo romance entre ambos, que cabe decir, se encuentran solteros.

Sobre esta foto conversó Daniela en el canal TV+, aclarando cuál es el vínculo que existe entre ambos, detallando que por ahora solo es de amistad, aunque no descarta que a futuro se pueda forjar entre ambos algo amoroso.

"Hay una relación de amistad, pero yo no te voy a negar que a mí me gusta", dejando impactados a sus compañeros de panel, quienes inmediatamente le consultaron si es que entre los dos ya había pasado algo más que denote una intención afectiva.

Al respecto, Daniela evitó entrar en detalles explicando que no hablaría en profundidad del tema debido a que Zavala no trabaja en los medios de comunicación. Eso sí, fue enfática en aclarar que, por ahora, "no ha pasado nada".

Por último, la influencer explicó qué es lo que le gusta de Gerardo Zavala como hombre. Recordemos que tras finalizar su matrimonio con Jorge Valdivia, inició un romance con Luis Mateucci el cual terminó hace algunos meses.

"Gerardo tiene muchas cosas de un hombre que a mí me gusta y que se me habían olvidado. Yo estaba acostumbrada a ser tratada con un hombre muy varonil, con un hombre que cuida mucho, un hombre más grande.. Y eso se me había olvidado y quizás como que él me recuerda eso", aseveró.

