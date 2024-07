"Nadie habla de lo que sentimos": Vanesa Borghi lanza sincera confesión sobre cómo vive su embarazo

18 jul. 2024 - 14:09 hrs.

En un sincero texto publicado en su cuenta de Instagram, la influencer argentina Vanesa Borghi relató cómo vive emocionalmente los cambios que le ha traído su actual embarazo.

"Nadie habla de lo que sentimos", reflexionó la exmodelo del programa de Mega "Morandé con Compañía" en el escrito donde le preguntó a sus seguidoras cómo ellas han vivido el proceso de gestación de una nueva vida.

Vanesa Borghi (Instagram)

La sincera confesión de Vanesa Borghi

"En todos lados se puede leer cuáles serán los cambios en cada trimestre y también semana a semana, como nuestro organismo se va acomodando para el crecimiento y desarrollo del bebé, pero eso es información, en ningún lugar sale qué es lo que pasaría conmigo, con mis sentimientos", partió detallando Borghi.

La argentina explicó que en su caso "si bien amo mi panza, a veces es difícil aceptar el cambio del cuerpo, la transformación del mismo".

Vanesa Borghi y su pareja Carlos Garcés (Instagram)

"Le agradezco por todo lo que entrega, por lo maravilloso de crear vida, por estar saludable, pero en algunos momentos puede ser complicado ver cómo las dimensiones son otras, que ninguna prenda del clóset me quede bien", añadió en la publicación que acompañó con un video en donde muestra su "panza".

Vanesa Borghi (Instagram)

Borghi además hizo un descargo en contra de quienes comentan sobre los cambios físicos por los que atraviesa una persona embarazada. "Escuchar, estás más gordita, ¡Ah, qué grande está tu panza, ya se nota!… entre otras frases… ¡CLARO! Le respondería ¡Ya lo sé! No es necesario que me lo recuerdes. ¿Te pregunté?", señaló al respecto.

"Hay embarazadas que se sienten sexys, otras no, todas somos distintas y el proceso también lo es", reflexionó la expresentadoa de televisión.

Ante este último punto señaló que "en mi caso tengo días y días… A veces me siento linda y otros no, pero si estoy feliz de que mi bebé está bien y eso se lo debo a esta máquina, mi cuerpo, mi templo, que aunque el volumen sea otro al acostumbrado me hace crear vida".

Revisa la publicación de Vanesa Borghi

