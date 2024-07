Fernando Solabarrieta contó la verdadera razón del enojo con su hijo Nicolás tras su ingreso al reality

12 jul. 2024 - 14:27 hrs.

El hijo mayor de Fernando Solabarrieta, Nicolás Solabarrieta, ingresó por primera vez a un reality el pasado 2023, tras haberse retirado del fútbol profesional. Una decisión que no gustó para nada a su padre, quien hace un tiempo reconoció que se molestó con su hijo por aquello.

"Estuvimos un poquito distanciados, enojados al respecto. Él estaba en Dubái y me llama para decirme que se vuelve, y no solo eso, sino que además entraba a un reality show, y la frase que le dije fue ‘¿me estái hue...?'", dijo Solabarrieta en abril de este 2024.

Fernando y Nicolás Solabarrieta

La razón tras el enojo

A tres meses de dicha declaración, Fernando ahondó en los motivos que lo llevaron a enojarse con su hijo, Nicolás Solabarrieta, en un programa de Youtube del canal Turno, en el cual fue justamente consultado sobre si él entraría a un reality show, tal como lo hizo su primogénito.

Solabarrieta no tardó ni dos segundos para negar tajantemente esta opción, pasando luego a entregar su opinión de los reality, señalando de entrada que son "un laboratorio donde mucha gente exhibe su vida personal y, por tanto, de alguna manera, se comprometen de ahí para adelante en ser parte de la televisión".

Familia de Fernando e Ivette Vergara

"No me gustan los reality (...) fueron en algún momento necesarios para subir sintonía, pero realmente no me parecen ningún acto de creatividad", indicó, pasando inmediatamente a decir su hijo lo "cagó" con su ingreso al reality en 2023.

Fernando Solabarrieta

"Mi hijo me cagó, mi hijo me cagó, con todo respeto. Porque yo le dije que no, yo me enojé con él. Y me dijo 'papá a mí me va a ir bien, no te preocupes. Tú sabes quién soy yo, tú sabes cómo soy yo. Papá, no voy a tener ningún lío, tú sabes como soy yo'", rememoró.

Sin embargo, el temor que tenía Fernando Solabarrieta era otro. "Hijo, todos salen dañados de imagen", le dijo a Nicolás, a lo que él le contestó esperanzado, "papá, a mí no me va a pasar". Algo que para el periodista finalmente se cumplió.

"Y tenía razón el hue... y me alegro que haya tenido razón", sentenció Fernando Solabarrieta, añadiendo que Nicolás se caracteriza por ser "un buen chico, un buen cabro". Una conversación que se da solo a días que se vea el debut de su hijo en un segundo reality, a menos de un año de haber ingresado al primero.

