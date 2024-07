"Siempre lo apoyé económicamente": La declaración de Tonka Tomicic ante la Fiscalía por Caso Relojes

12 jul. 2024 - 12:03 hrs.

El pasado 17 de junio, Tonka Tomicic declaró, en calidad de imputada, ante el Ministerio Público en calidad de imputada por varias horas, contestando las preguntas de los investigadores sobre el Caso Relojes en el cual, su exmarido, Marco Antonio López Spagui, "Parived", es sujeto de interés.

Su testimonio, qué transcrito consta de 12 hojas, da cuenta de la gran cantidad de dinero que llegó a ganar en su mejor momento mediático, la personalidad de Parived, el gusto por los lujos que este último tenía y además, confirma que no trabajaba formalmente.

Tonka y Parived

"Siempre lo apoyé económicamente"

De acuerdo a lo que cuenta el medio T13, Tomicic llegó a ganar solo por su trabajo en televisión la suma de 40 millones de pesos, que en meses donde además lideraba campañas publicitarias y otro tipo de eventos, podía ascender a 250 millones.

"Logré llegar a la televisión y desarrollar una actividad exitosa como presentadora de televisión, rostro publicitario de grandes compañías nacionales e internacionales y en grandes eventos sociales, lo que me permitió aumentar considerablemente mis ingresos", señaló.

Parived

Sobre su relación con Parived, aseguró que esta comenzó en 2002, tiempo en el que él trabajaba. 4 años después, en 2006, él dejó de hacerlo y se abocó completamente a controlar financiera y socialmente a Tonka Tomicic, quien le dio el poder sobre su billetera y entorno.

Tonka Tomicic

"Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba", señaló.

"En el periodo más intenso de mi actividad mi rutina diaria fue trasladarme de la casa al trabajo y viceversa, no salía con amigas o amigos, salvo cuando salíamos juntos con Marco Antonio. Él llegó a conocer a todas las personas que interactuaban conmigo en el trabajo respecto de los cuales me daba consejos, y desconfiaba de los desconocidos que se me acercaban para conversar", narró.

Tonka Tomicic

Tomicic también recordó que en un momento, Marco inició un emprendimiento en el mundo de la minería, el cual no logró ningún rédito económico. De hecho, ella misma lo definió como "puro gasto y nunca prosperó como esperábamos".

Pese a esto, la animadora reconoció que "yo siempre lo apoyé económicamente y nunca le pedí explicaciones, por lo que yo no tenía conocimiento del detalle de tales negocios", agregando luego que ella le pasaba cheques firmados para que su exmarido hiciera lo que estimaba conveniente con ellos.

Departamento en Lo Barnechea en el que vivía Tonka junto a Parived

Por lo anterior, se mostró incompetente a poder explicar todos los movimientos bancarios de sus cuentas bancarias. "Él tenía total acceso a mis cuentas corrientes, conocía mis claves bancarias y en estos temas nunca cuestioné sus decisiones o la forma en que administraba los bienes hasta que el tema hizo crisis", expresó.

Al cierre, Tonka Tomicic reiteró en que su exmarido, "manejaba mis claves bancarias, los cheques que yo firmaba y gestionaba los saldos de las cuentas corrientes para hacer el negocio minero que nunca fue exitoso, del que nunca conocí detalles. Pero quiero ser enfática en señalar que nunca supe ni participé del negocio de compra y venta de relojes y joyas de alta gama".

