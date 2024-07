"La hermana tonta superficial": Florencia Araneda revela duros comentarios hacia ella en redes sociales

12 jul. 2024 - 13:15 hrs.

Florencia Araneda Vacarezza, la segunda hija del matrimonio entre Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, ha cultivado hace algunos años un perfil de "influencer", a diferencia de su hermana mayor, Martina, quien se mantuvo por años cuidando su privacidad.

Y es que Florencia ha ocupado su cuenta de Instagram para compartir contenido de su día a día, acumulando varios miles de seguidores en redes sociales, con quienes comparte imágenes de ella en diferentes lugares, tanto en sus vacaciones, del día a día, entre otros.

Florencia Araneda

"La hermana tonta superficial"

En el capítulo que se estrenará este domingo 14 de julio de su pódcast familiar, "Tenemos que hablar", la joven hablará del costo que tuvo en un principio convertirse en influencer, sobre todo en un primer momento cuando su hermana mayor, Martina, tenía un perfil completamente diferente.

Esta última, de hecho, reconoce que por mucho tiempo ha "usado mis redes sociales un poco para alegar o quejarme". Y es que vale recordar que en 2020, Martina usó su Instagram para lanzarse contra quienes la atacaban por ser "cuica".

Martina Araneda

“Me aburrí que me desclasifiquen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi forma de vivir la vida, por mi físico, por mi pelo, por mi cara, por mi ropa. Lo recibo seguido. No es que me cambie mi forma de pensar, pero no logro entender la mala onda", dijo en un clip que se hizo viral dicho año.

Florencia Araneda

En ese entonces, la joven tenía 18 años, y confesó que ese estilo de comentarios los venía recibiendo desde que era una adolescente y le terminaron afectando en dicho momento, por lo que incluso pensó modificar su forma de ser para cevitar los comentarios.

"No sabía cómo tomármelo y me preguntaba qué le puedo hacer a mi pelo, cómo puedo estar más flaca, qué ropa me pongo, me hizo cuestionarme lo que comía. Una niña de 15 años no tiene por qué estar cuestionándose esas cosas", reconoció.

Volvamos a 2024. Las comparaciones, sabemos, son odiosas, y bien lo sabe Florencia, quien fue víctima de aquello de parte de internautas, quienes la ponían al lado de Martina para ver en qué se diferenciaban. En esta línea, aseguró, riendo, que "a mí me trataban mucho como la hermana tonta superficial".

