Gissella Gallardo encara a Yamila Reyna por antiguo comentario: "Estaba con mis niños"

19 jul. 2024 - 10:18 hrs.

Gissella Gallardo y Yamila Reyna protagonizaron un tenso momento mientras compartían pantalla en un programa de televisión, y es que la exesposa de Mauricio Pinilla le recordó a la comediante un polémico chiste que hizo sobre el fin de su matrimonio.

Todo ocurrió durante un episodio de "Sígueme", espacio de TV+ donde Gissella se desempeña como panelista y al cual Yamila fue invitada para conversar de su reciente salida de TVN, entre otros temas.

Gissellla Gallardo/Instagram

En este contexto, la argentina comentó que rechazó seguir en el matinal de esa señal y aseguró que recibió una serie de cuestionamientos por liderar el formato matutino mientras su conductora, María Luisa Godoy, estaba de vacaciones.

"A veces no es tan chistoso"

Fue entonces, que Gallardo sacó a colación un antiguo comentario que hizo la actriz, que descolocó al panel: "No será que esta gente que tú crees te tiraba mala onda o te hizo la cama, se sintió por algún comentario tuyo. Como eres comediante, tiras la talla, que a veces no es tan chistoso, porque me pasó personalmente".

Yamila Reyna

Asimismo, aclaró que "no te conocía ni nada. Mauricio (Pinilla) fue una vez a un pódcast contigo y Pedro Carcuro". Al mismo tiempo, Yamila manifestó su sorpresa, ya que no se había dado cuenta de que estaba frente a la expareja del comentarista deportivo.

"Textualmente, no me acuerdo, pero fue algo como 'el GPS de tu señora'. Algo así", detalló la licenciada en comunicación social. Yamila, por su parte, solo atinó a decir "yo no", pero Gissella insistió en que había sido ella.

La influencer recordó que ese día "estaba con mis niños y la Agustina, la mayor… fue en este pódcast con Pedro Carcuro y Mauricio en TVN. Fue como 'tu señora te debe perseguir, te debe haber puesto el GPS'".

Mauricio Pinilla y su hija Agustina/Instagram

Al respecto, Yamila comentó a modo de broma, "claro, porque él era terrible". "Voy a revisar ese capítulo de nuevo y te pido disculpas si dije algo que te molestó", manifestó la comunicadora.

