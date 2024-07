Pangal Andrade realiza romántica declaración sobre Melina Noto: "Me veo casado con ella, me veo teniendo familia"

18 jul. 2024 - 19:10 hrs.

Pangal Andrade pasó de ser uno de los famosos chilenos más herméticos en cuanto a su vida privada a hacer románticas declaraciones públicas a Melina Noto, la comunicadora argentina que es su polola desde hace cinco años.

Durante los últimos meses la pareja se ha enfrentado a una prueba de fuego, ya que el deportista extremo de 39 años ingresó nuevamente a un reality, lo que los obligó a continuar con el romance a la distancia.

Pangal Andrade y Melina Noto/Instagram

"Me veo casado con ella, me veo teniendo familia"

Fue durante una de las típicas actividades que se hacen dentro del encierro, que Pangal abrió su corazón, específicamente, luego de que le mostraran un mensaje en que Melina lo felicitaba por su rol en el encierro.

"Quiero decirte que te extraño mucho, que te amo muchísimo y que estoy tremendamente orgullosa de vos, no solamente por las competencias que eres el mejor, sino además, por lo que has demostrado ser como compañero", dijo Melina en el clip.

Pangal Andrade y Melina Noto/Instagram

Asimismo, la trasandina aprovechó de hacerle una llamativa pregunta: "¿Cómo nos ves cuándo salgas? ¿Cómo ves la proyección? La cual espero que venga con clóset incluido y hacerte un pequeño spoiler de que vas a encontrar tu casa un poquito distinta".

Pangal Andrade y Melina Noto/Instagram

Visiblemente emocionado, Andrade respondió: "no sabes lo difícil que ha sido para mí aguantar acá sin estar con ella. Ha sido demasiado difícil, demasiado". Consultado sobre su futuro con la modelo, añadió que "me veo casado con ella, me veo teniendo familia".

"Más que una pareja, también ella es una compañera. Pensé que iba a ser súper fácil y que no me iba a hacer tanta falta. Cuando uno está lejos se da cuenta de lo que realmente tiene… iríamos juntos al fin del mundo", continuó.

Sobre el requisito que puso Melina Noto para que pudieran vivir juntos al Cajón del Maipo —un enorme clóset para guardar su ropa— Pangal afirmó que "voy a hacer algo precioso, grande… Yo creo que se va a ir lueguito a mi casa".

