"Se atrevió a decir que fui una mantenida": Kelly Montaño se sincera sobre quiebre con Tatón Púrpura

11 jul. 2024 - 15:38 hrs.

Una de las rupturas más mediáticas de 2024 es la que protagonizaron Alberto "Tatón" Púrpura y Kelly Montaño, quienes en mayo pasado dieron a conocer el fin de la relación que mantuvieron por más de cinco años.

El empresario argentino de 69 años y la modelo colombiana de 28 se conocieron por amigos en común y manifestaron en más de una oportunidad que la diferencia de edad de cuatro décadas no era un problema para estar juntos.

Sin embargo, tras el quiebre amoroso, la influencer afirmó haber sido víctima de violencia psicológica y señaló que su expareja no la apoyó en sus objetivos profesionares, dichos que "Tatón" negó tajantemente.

"Me siento usado, es culpa mía también por mi edad, pero ella fue la que me buscó a mí, yo nunca la busqué a ella. Es una caradura. Lo que hizo conmigo no tiene nombre", dijo el hombre en ese entonces.

El desahogo de Kelly Montaño

En diálogo con FMDOS, la también conductora de televisión, se refirió a las declaraciones de Alberto y aseguró que fue ella quien tomó la decisión de poner punto final a su historia juntos, puesto que la conexión entre ambos ya no era la misma.

"No te voy a negar que nosotros ya veníamos mal hace rato. Yo tomé la decisión de terminar la relación. Yo siento que cada proceso, cada etapa ya se vivió, ya se disfrutó y hasta ahí", confesó.

Asimismo, Kelly comentó que "en mis redes sociales ya me han visto mucho mejor, ha sido una evolución (terminar la relación). Yo he estado súper bien, te podría decir incluso que estoy en mi mejor momento".

En este sentido, la colombiana explicó que "después de que él (Tatón) habló y se atrevió a decir que yo fui una mantenida, una vividora, cosa que no es así, decidí alejarme".

Finalmente desmintió que Tatón la haya ayudado a obtener su residencia definitiva en Chile: "Voy a cumplir nueve o diez años en Chile y cuando yo me metí con él yo ya tenía mis papeles, mi pasaporte lo saqué en Colombia, cuestión que él no contó públicamente".

