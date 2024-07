Javiera Contador revela difícil momento tras ser víctima de motochorro: "Comenzaron a hacer transferencias como locos"

11 jul. 2024 - 11:53 hrs.

La actriz y comediante Javiera Contador explicó la razón por la que se ha mantenido alejada de las redes sociales, y es que hace unos meses, mientras hacía un trámite en el Registro Civil, fue víctima de la delincuencia.

En un video compartido vía Instagram, la intérprete relató que luego de extravíar su carnet de identidad se acercó a una oficina para obtener nuevamente su cédula. Una vez que hizo la gestión, pidió un vehículo de aplicación con su teléfono.

Javiera Contador/ Instagram

Mientras esperaba, comentó que alguien la empujó y un ladrón en moto le robó el celular. "De repente, pasa alguien y como que me empujó un poco. Yo pensé que quería pasar, no caché que lo que quería era llevarse mi celular", explicó Contador.

La humorista manifestó que esta situación la dejó bastante frustrada y lamentó no haber reaccionado de otra forma: "Me dio una rabia, se me empezó a hinchar la yugular. Después uno piensa 'debí haber pateado la moto', porque andaba con un bolso de comida rápida".

Javiera Contador/ATON.

Las consecuencias del robo

Los problemas de la actriz no terminaron con este atraco, al contrario, como el celular estaba desbloqueado, los delincuentes accedieron a sus claves bancarias y sustrajeron el dinero que mantenía en sus cuentas.

Javiera Contador/ Instagram

"Me robaron el celular a las 8:57 de la mañana. A las 9:02 me cambiaron la Clave Única, fue lo primero que hicieron. Jamás se me habría ocurrido que fuera importante", detalló Contador en el post.

La humosita explicó que esto "les sirve como antecedente y con eso cambian un poco la figura y le dan créditos. Entonces, hay mucha gente estafada con créditos pedidos a tu nombre por la Clave Única".

"Con eso, ya teniendo tu celular y tu mail, tienen tu vida entera porque cada vez que quieres cambiar una clave te va a llegar la verificación a tu mail o a tu teléfono. Ellos tenían las dos cosas", continuó.

Posteriormente, los delincuentes efectuaron una serie movimientos bancarios:"Comenzaron a hacer transferencias como locos y el banco como a las 9:50 dijeron 'esto es fraude' y bloqueó todo. Agradecida, porque eso me sirvió como antecedente para que me devolvieran la plata"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi Contador Valenzuela (@javiera_contador)

Todo sobre Famosos chilenos