"El tema de la edad es un cuento": Tatón Púrpura y su pareja 41 años menor, Kelly Montaño, hablan de su relación

21 nov. 2023 - 10:10 hrs.

Alberto "Tatón" Púrpura, de 68, desde hace seis años está en una relación con la colombiana Kelly Montaño, de 27, con quien tiene más de cuatro décadas de diferencia de edad.

Con Montaño comenzó un romance cuando ella tenía 21 años y él 62, y se ha extendido hasta el día de hoy. Ambos viven en El Quisco y han pasado por varias etapas juntos.

Un amor que trasciende las barreras de la edad

"En este tiempo que hemos estado juntos, yo he tenido tres operaciones complicadas y ella siempre ha estado al lado mío, es un apoyo inmenso para mí", destacó Tatón en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Una de sus últimas cirugías coincidió con una oportunidad laboral que a Montaño le ofrecieron en Estados Unidos, la cual terminó desechando solo para acompañar a Púrpura. "Es lo que sentí que debía hacer, acompañarlo", aseveró ella al citado medio.

Kelly Montaño y Alberto Púrpura

La joven desestimó que la edad sea un impedimento para su relación. "El tema de la edad es un cuento. Para quererse, para respetarse, no hay edad. Además, los jovencitos de hoy están con una, están con otra y no se proyectan a futuro, no hay nada a futuro sólido. Con Alberto es diferente", destacó.

¿Cuál es la clave para que su romance resulte? Montaño y Púrpura aseguran que todo se basa en la confianza. "Yo la dejo ser. Respeto lo que hace, no interfiero en su profesión y la apoyo. Si tiene que viajar, que viaje. Le tengo mucha confianza, jamás le pregunto con quién habla o cosas por el estilo. Creo que ese tipo de cosas son las que más te alejan de la pareja", indicó él.

En esta línea, agregó que "hemos conseguido un equilibrio bonito. No soy invasivo, ni ella es invasiva conmigo. Hay un respeto muy grande. Entonces, la pasamos bien, nos entretenemos, nos damos nuestros espacios y no hay problemas".

Todo sobre Famosos chilenos