Aylén Milla sufrió choque automovilístico durante el fin de semana: "El cruzó en rojo y yo en verde"

Un angustiante momento fue el que vivió la modelo e influencer argentina Aylén Milla, quien fue víctima de un choque mientras transitaba en su auto durante este domingo 19 de noviembre.

A través de stories de Instagram, la exchica reality contó los detalles del accidente. "El cruzó en rojo y yo en verde", escribió, dejando en claro que la responsabilidad fue del otro conductor.

"Tuve el reflejo de frenar"

"Les cuento que hoy tenía mucho trabajo por hacer, iba a trabajar yendo a buscar al fotógrafo, mi amigo, y cruzo en verde el semáforo en auto y me chocan, así despiadadamente", partió diciendo.

Milla destacó que su rápida reacción ayudó a que no sufriera consecuencias más graves: "Gracias a Dios lo vi y tuve el reflejo de frenar y me agarró la punta, porque si no, yo creo que me hacía dar un trompo, terrible", manifestó.

Tras el impacto, el imprudente chofer se bajó preocupado, pensando que ella estaría molesta. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.

"El tipo se baja con miedo de que yo lo putee y le digo como 'todo bien' y me dice: '¿Cómo? ¿No estás enojada?', y le digo que son cosas que pasan, estamos a salvo y eso es lo importante", relató.

Sobre el estado de su automóvil, Aylén señaló que "quedó todo desencajado. No puedo andar en autopista más, hasta que lo arreglen". También adjuntó la conversación por WhatsApp con el conductor, quien le ofreció disculpas y su ayuda en caso de que lo necesitara.

Finalmente, se tomó unos segundos para hacer una reflexión sobre la forma en que reaccionaron los otros conductores que pasaron por el lugar del incidente. "Venían todos por atrás tocando la bocina porque uno estaba frenado porque chocó. La gente está muy loca, muy alterada", afirmó.

