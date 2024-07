Coté López se llevó desagradable sorpresa luego de hacer un trámite bancario: "Eso es maldad pura"

22 jul. 2024 - 18:03 hrs.

Un lunes para el olvido es el que está viviendo la modelo e influencer nacional, María José López, quien a través de su cuenta de Instagram contó a sus seguidores una serie de hechos desafortunados que vivió durante esta jornada.

Por la tarde, la empresaria compartió un video en sus stories en el que relató el contratiempo que experimentó mientras se dirigía a una sucursal bancaria para realizar unos trámites. "No saben lo que me acaba de pasar", partió diciendo.

María José López/Instagram

"Fui al banco a buscar unas tarjetas e iba sin carnet, y yo vivo lejitos, así que me tuve que devolver. Para matarme…", explicó la rubia. Después de buscar la documentación, López reanudó su camino, pero no sin antes subir un nuevo video.

El contratiempo que afectó a Coté López

Esta vez, mencionó una especie de ritual que su madre le aconsejó seguir en este tipo de situaciones: "Ahora, si me voy, me senté tres veces porque mi mamá dice que hay que sentarse tres veces si se te olvida algo".

Coté López/Instagram.

Resulta que tomar esta precaución no fue suficiente, ya que al regresar a su auto luego de hacer sus trámites en el banco, Coté se llevó una desagradable sorpresa. Al parecer un desconocido habría rayado la puerta de su vehículo, sin que quedara claro si fue a propósito o por accidente.

Coté López/Instagram.

"No se sienten, no funciona, avisooo. Creo que tendría que haber hecho una serie de 20", escribió López, quien intentó tomarse la situación con humor. "Igual tuve mala suerte", afirmó

"Miren, en cinco minutos que me bajé al banco y no sale... me lo rayaron. Eso es maldad pura, yo que les hice", lamentó en la secuencia, en la que dejó ver las marcas que quedaron en su auto.

Finalmente, María José comentó que su mala suerte no terminó con ese incidente, ya que cuando se subió al vehículo notó que este tenía mal olor. "Como consejo, la parte de llevar brócoli en el auto recomiendo saltársela, está asqueroso", sentenció.

