Escribió con plumón sobre su auto: Coté López advierte a ladrones que quieran robarle su vehículo tras rayón

23 jul. 2024 - 14:13 hrs.

Una de las grandes pesadillas de los conductores de vehículos es que su auto tenga un rayón. Ya sea por una mala maniobra al estacionar o por toparse con otro auto, estas líneas en la carrocería pueden ser un verdadero dolor de cabeza para muchos, aunque no para María José "Coté" López.

¿Por qué decimos esto? Resulta que durante la jornada de este lunes 22 de julio, Coté fue víctima de unos rayones en la puerta de su auto, y lejos de enojarse, se rió con aquello. "Miren, en cinco minutos que me bajé al banco y no sale... me lo rayaron. Eso es maldad pura, yo qué les hice", se preguntó mientras reía tímidamente.

Rayón en auto de Coté López

Coté López advirtió a los ladrones

El rayado en sí no dice nada, y se nota que fue hecho a propósito, ya que no es solo una línea, sino que varias que se intersecan entre sí. Por lo anterior, sus fans le alertaron por interno que tal vez, delincuentes marcaron el vehículo para robarlo.

Durante la mañana de este martes 23 de julio, Coté nuevamente salió con su auto y lo dejó estacionado, aunque en esta oportunidad dejó en claro a los posibles delincuentes que no permitirá que se roben el auto con una advertencia que ella misma escribió con un plumón, encima de la puerta.

Coté López

"Mi gente, ¿se acuerdan que ayer me marcaron el auto? Todo el mundo me dijo que me lo habían dejado marcado como para robármelo en el estacionamiento. Así que como ahora me voy a estacionar, yo voy a dejar una notita", dijo, antes de escribir al lado de la marca que le dejaron.

Mensaje de Coté López

¿Qué dice su recado? "Estimados ladrones: aquí me marcaron ayer, 22-07, y ¡no robaron! por lo que hoy si usted está leyendo esto, espero que respete que ya caducó (la señal del robo). Gracias", apuntó, escribiendo en la historia que con dicho mensaje,"ahora sí que no me roban".

Asimismo, sobre el logo de la marca del auto que estaba sobre su capó, y fue robado, redactó: "aquí ya me robaron. ¡Next! (siguiente)", dejándole claro en su humor a los ladrones que no permitirá que le sustraigan su lujoso vehículo avaluado en varios millones.

