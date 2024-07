"Lo mío no es el colegio": La divertida respuesta de Vicente Araneda a pregunta de Pamela Díaz

24 jul. 2024 - 10:13 hrs.

Durante la tarde de este martes 23 de julio, Marcela Vacarezza compartió un adelanto del próximo capítulo de su video pódcast familiar, "Tenemos que hablar", que además de contar con la presencia de Rafael Araneda y sus cuatro hijos, tiene una especial invitada: Pamela Díaz.

Y es que "La Fiera" aprovechó el viaje que hizo a Miami, Estados Unidos, para participar en el programa que tiene Vacarezza, Araneda, y sus tres hijos, Martina, Florencia y Vicente, poniéndolos en aprietos con sus preguntas y comentarios.

"Lo que me gusta es..."

Al comienzo del adelanto se escucha inmediatamente a Pamela Díaz preguntarle a Vicente Araneda que es lo que pretende hacer en el futuro, considerando que ya tiene 17 años y se encuentra ad portas de dejar la educación secundaria.

"¿Cuál es tu mundo, a ver?", le consultó Díaz a Vicente, quien de forma honesta le contestó, "todavía no lo descubro", lo que provocó las risas de su familia, quienes escuchaban atentamente lo que decía uno de los menores de la familia.

Pamela no se quedó con esa respuesta y le contrapreguntó, "pero, ¿qué quieres hacer?". A aquella interrogante, el joven le indicó que "lo mío no es el colegio ni nada de eso. Lo que me gusta es huev...", provocando una cara de sorpresa en Rafael Araneda.

Una reacción totalmente distinta a la que tuvo Pamela Díaz, quien gritó fuertemente "¡Eso!", ante las cámaras, celebrando la sincera declaración que realizó el todavía adolescente quien, al parecer, aún no define lo que quiere para su vida.

Cabe destacar que en la misma conversación, la hermana mayor de Vicente, Florencia, confesó que se encuentra estudiando una carrera universitaria, pero no desea dedicarse a ejercerla una vez que logre titularse.

"Yo estoy estudiando eso, pero yo no voy a hacer eso", le dijo la joven a Pamela, quien le preguntó de vuelta, "¿estudiaste para no hacer algo?". Marcela Vacarezza al oír esto se echó a reír, al igual que los otros integrantes de su familia. Pamela Díaz, fiel a su estilo, dijo su sincera opinión tras haber escuchado a la joven, indicando "no, es que esta familia no está bien".

