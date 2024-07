Esta es la foto por la que cerraron la cuenta de Instagram de Fran Undurraga: Tenía 1,5 millones de seguidores

24 jul. 2024 - 09:11 hrs.

Desde hace algunos días, Francisca Undurraga está usando una cuenta alternativa en Instagram, ya que su perfil original, en el que sumaba más de 1.5 millones de seguidores y que era "su principal fuente de trabajo" fue cerrado.

La influencer solía promocionar en la red social la cuenta que mantiene en un sitio de venta de contenido para adultos. Una publicación de este tipo, en la que adjuntó una fotografía en lencería, fue motivo suficiente para que desactivaran su usuario (@franundurraga).

Fran Undurraga

"Es como quedarse sin pega"

"Están cada vez más estrictos con algunas cosas. Yo subí una foto y puse visiten mi página de Unlok y me la bloquearon. Me dijeron, 'no se puede publicitar aquí y tu foto está subida de tono' y nada que ver", manifestó la modelo a LUN.

Asimismo, explicó que ahora enfrenta un proceso en el que "hay que apelar y es un cacho. La resolución puede tardar una semana o dos. Mientras me hice una cuenta de respaldo, porque es mi trabajo".

Fran Undurraga

"Hace 10 años que tengo ese Instagram, donde tengo recuerdos, gente que me quiere, es mi oficina virtual, es como quedarse sin pega", lamentó la modelo. Consultada sobre la posibilidad de que alguien haya reportado su cuenta, Fran aseguró que "no hubo denuncia".

También expresó su molestia respecto a la decisión de la administración de la plataforma: "Lo raro es por qué se me penaliza cuando hay Instagram con cosas peores y yo el mío lo tengo para mayores de 18 años".

La foto por la que cerraron en Instagram de Fran Undurraga

De todas formas, la exchica reality rescata lo positivo. "Tomo una enseñanza de esto. Espero que mi cuenta vuelva, por el trabajo, pero quizás el contenido que estaba subiendo no era tan nutritivo y es hora de empezar a cambiar y entregar algo de calidad".

"Compartir cosas que sirvan para la vida. Yo estaba con depresión y estoy saliendo, entonces compartir ese tipo de cosas, que enseñen a conectarse, a vivir bien, como calmarse en una crisis de pánico", continuó.

Finalmente, la modelo sostuvo que "muchos años no he hablado de las cosas que siento por cuidar la imagen de la mujer perfecta, quizás es tiempo de ir mostrando una persona real, no todo es perfecto como se ve en Instagram".

Todo sobre Famosos chilenos