"En ningún caso hubo intenciones de separar": El descargo de Camila Andrade sobre romance con Francisco Kaminski

Para nadie, que guste de enterarse de los chismes de los famosos, es un misterio que la relación de Camila Andrade y Francisco Kaminski no partió con un buen pie. Y es que el locutor radial comenzó con ella casi al mismo tiempo de haber terminado con su ex, Carla Jara.

Si bien esta última lo acusó de infidelidad, Kaminski ha negado en todos los tonos aquello, aunque en la opinión del público general quedó la estela de que en realidad, Francisco si engañó a Carla con Camila, lo que le ha significado a ambos lidiar durante todos estos meses con odiosos mensajes de internautas.

Pese a todo lo anterior, los dos se encuentran en una sólida relación, que incluso, ha logrado sobrevivir al reality en el que se encuentra encerrada ella por estos días. Recientemente, Francisco Kaminski decidió sorprenderla con un tierno mensaje.

"En ningún caso hubo intenciones de destruir"

De acuerdo a lo que se pudo ver en las pantallas de CHV, Francisco le dijo: "Con cada minuto que te veo ahí en el reality te admiro más (....) Nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo (…) Te amo mi amor con toda mi alma. Acá te espero".

Lo anterior dio pie a que le preguntaran sobre cómo ha vivido este romance. Al respecto, Camila Andrade partió diciendo, "siento que no soy la primera ni la última persona que le va a pasar una situación de esa envergadura. Difícil, compleja, que es parte de la vida, una parte de mi vida, una cicatriz, yo le llamo".

"En cuatro meses se ha involucrado mucha gente, desde la opinión, desde el juicio. Se confunde la información real, lo bruto, con opiniones personales. Al comienzo yo no quise mucho hablar, nunca quise ir a un programa pagado, no quería ensuciar algo que ya era delicado, además de que era súper personal. Si tú me preguntas, a mí yo no lo hubiese expuesto a tal punto", reconoció.

Haciendo hincapié en los malos comentarios que ha recibido, dijo que pese a todo ha decidido "avanzar y seguir, emocional y psicológicamente hablando, de la mejor manera que pude para enfrentar una situación así, compleja".

Tras reconocer que se arrepentía de que todo se hiciera público, pero no del amor que siente por Francisco Kaminski, dejó en claro que: "En ningún caso hubo intenciones de destruir, separar, odiar. En general en mi vida nunca he actuado de esa manera, entonces obviamente lo que se vino en este minuto de mi vida fue una avalancha tremenda, con costos colaterales y consecuencias que he vivido en carne propia".

"Viví hartas cosas, los mensajes, el que me dijeran ‘mátate, hue... mátate en tu departamento, ojalá amanezcas muerta’. Todo ese tipo de mensajes a diario, durante meses, es un daño directo y emocional, fuertísimo. Qué suerte que pude salir de ahí", cerró, no sin antes comparar todo el escarnio público como una "enfermedad" que también afectó a su familia.

