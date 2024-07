"Yo todavía lo amo": La sincera confesión de Daniela Aránguiz sobre su exmarido, Jorge Valdivia

24 jul. 2024 - 17:43 hrs.

Una de las rupturas más polémicas que dejó el 2022 fue la que protagonizaron Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, quienes estuvieron casados por más de 15 años, convirtiéndose en ese tiempo en padres de Agustina y Jorgito.

Desde ese momento, la exchica "Mekano" y el comentarista deportivo se encuentran en pie de guerra, un conflicto que incluso llegó a tribunales luego que Maite Orsini, la pareja del "Mago", demandara a Daniela por el delito de injurias y calumnias en medios de comunicación.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia/Instagram

"Yo todavía lo amo"

Pese a los diversos enfrentamientos que protagonizó junto a su exmarido, durante el martes la panelista de farándula aseguró en el programa "Sígueme", espacio donde trabaja, que todavía guardaba sentimientos de amor hacia el retirado futbolista.

Tras unas vacaciones familiares en Estados Unidos, Daniela volvió a sus funciones habituales y fue consultada por su colega, Julia Vial, sobre sus dichos en el pódcast de Yamila Reyna, donde abordó su situación sentimental.

Daniela Aránguiz/Instagram

En esa oportunidad, Aránguiz afirmó que no cree que se vuelva a enamorar. Ahora, reafirmó esas palabras: "Yo creo que nunca me voy a volver a enamorar y me daría mucho, mucho miedo volver a enamorarme como yo me enamoré de Jorge".



Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia/Instagram

En este sentido, manifestó que "yo me enamoré con todo de ese hombre, no lo pensé. Dejé todo por él. Yo no me arrepiento de nada, me postergué, pero fue una decisión mía en ese momento".

"Uno nunca se vuelve a enamorar como en la adolescencia. Yo a Jorge, imagínate después de todo el daño que nos hemos hecho, porque nos hemos hecho mucho daño, ambos, yo, si me pongo a pensar, en lo profundo de mi corazón, yo todavía lo amo", aseveró.

Eso sí, la influencer aclaró que al padre de sus hijos lo ama "de una manera diferente, no estaría de nuevo con él como pareja" y puntualizó que "si el día de mañana, ni Dios quiera, llega a sufrir un accidente y alguien lo tiene que cuidar, yo sé que voy a ser yo".

"Es súper heavy, porque es el papá de mis hijos y al final yo veo el amor que nosotros nos tuvimos en mis hijos todos los días", sentenció, ante el asombro de sus compañeros de programa.

Todo sobre Famosos chilenos