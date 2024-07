Nicolás Solabarrieta reveló sus intenciones de matrimonio con "La Guarén": "Me proyecto con ella"

25 jul. 2024 - 13:09 hrs.

Nicolás Solabarrieta y Valentina "La Guarén" Torres se han transformado en una de las parejas televisivas más queridas. Su romance surgió en un reality, pero tras salir del encierro continuó y hoy parece ir viento en popa.

En una reciente entrevista con la revista SARAH, el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, confesó que está enamorado: "Para ninguno fue un juego, fue una atracción súper natural y después nos dejamos llevar".

Valentina Torres y Nico Solabarrieta/Instagram

"La Guarén" por su parte, sostuvo que "empecé a sentir que él era genuino, me daba paz. Me sentí protegida. Sin yo pedirlo fue un pilar y una protección dentro del reality y una ilusión de que podía ser algo afuera".

Nico Solabarrieta y la posibilidad de casarse

El exfutbolista y la influencer fueron invitados al "El Juego e' La Botota", el programa de Botota Fox. Durante la grabación del nuevo episodio, una asistente le consultó a la pareja sobre la posibilidad de que en el futuro contraigan matrimonio.

Valentina Torres y Nico Solabarrieta/Instagram

Según consignó Página 7, medio que estuvo presente en el evento, Solabarrieta le pidió el micrófono a su polola para responder: "Yo siempre lo he dicho… nunca estaría con una persona con la que no me proyecto, a nivel de potencialmente casarme en el futuro".

Valentina Torres y Nico Solabarrieta/Instagram

Asimismo, reveló que "lo hemos hablado" y afirmó que aún les quedan experiencias por vivir antes de dar ese paso: "Ella tiene 25 años, yo 27… queremos quemar etapas primero, queremos viajar, queremos conocer, expandir nuestras carreras".

Finalmente, el chico reality argumentó que pretendía lograr "una economía sustentable y, después (de todo eso), veremos el matrimonio, Pero sí, me proyecto con ella".

No es la primera vez que Nico Solabarrieta se refiere a la posibilidad de llegar al altar con Valentina. En un episodio de "Sin Editar", con Pamela Díaz, la joven mencionó en tono de broma que se veía casada en un año.

Luego, aclaró que ya habían hablado seriamente sobre el matrimonio. Solabarrieta coincidió, afirmando que "Tanto ella como yo nos proyectamos igual. Y lo hemos dicho en entrevistas: para nosotros esta relación es algo indefinido".

