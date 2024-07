Revelan la condición que impuso Maite Orsini para no encontrarse con Daniela Aránguiz en Tribunales

26 jul. 2024 - 01:26 hrs.

¿Qué pasó?

Para este viernes está programada una jornada en los Tribunales de Justicia donde Maite Orsini se verá las caras con Daniela Aránguiz, luego de la querella que interpuso la diputada por injurias y calumnias contra la bailarina.

En las últimas horas, se reveló una condición que presentó la defensa de Orsini para esta instancia, la que generó una contundente respuesta de Aránguiz.

La condición

Claudio Rojas, el abogado de Daniela Aránguiz reveló la polémica condición que habría impuesto Maite Orsini para evitar encontrarse con la opinóloga en Tribunales.

Después de que la solicitud de asistir vía telemática fuera rechazada, el jurista reveló que la diputada habría pedido ir con un biombo para evitar ver a Daniela Aránguiz por razones de seguridad.

“Lo que ella quiere es no enfrentarse a Daniela ni a la prensa en relación a este caso. Su abogado presenta un recurso que se llama reposición y el tribunal pide fundamentos. El colega argumenta que, por razones basadas en protección, seguridad y dificultad de traslado, eventualmente se podría justificar”, señaló.

La respuesta de Aránguiz

Bajo ese aspecto, Daniela Aránguiz señaló que Maite Osini no querría responder a las preguntas de la prensa. Sin embargo, aseguró que sería una pésima estrategia de su parte si es que fuese así.

“Me encantaría que me mirara a la cara una vez. Y ojalá esté Jorge Valdivia para que vea lo que tuvo y lo que tiene”, señaló.

“Si ella no me quiere ver, entonces que retire todo o que sea mujercita, si tomó la decisión de llevarme a tribunales, que se ponga los pantalones y me mire a los ojos con los ovarios bien puestos”, finalizó.

Este viernes 26 de julio, ambas tendrán que comparecer a la justicia para entregar declaraciones a raíz de la demanda que interpuso la política en contra de la ex “Mekano”.

