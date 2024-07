Esto cuesta suscribirse al perfil que Faloon Larraguibel tiene en plataforma de contenido para adultos

23 jul. 2024 - 20:02 hrs.

La modelo chilena Faloon Larraguibel se unió a la gran cantidad de personas, tanto anónimas como celebridades, que han decidido vender contenido para adultos en plataformas donde sus seguidores deben suscribirse, por una cantidad de dinero que el creador determine.

A nivel nacional, algunas de las figuras del espectáculo que tienen perfil en este tipo de plataformas son Adriana Barrientos, Daniella Chávez, Camila Recabarren, Nelson Mauri, entre otros. Mientras algunos suben contenido sexual explícito, otros prefieren postear contenido sugerente.

¿Cuánto cuesta la suscripción para Faloon Larraguibel?

Faloon Larraguibel firmó un contrato con la página Onfayer, en donde vende su contenido que ella misma se ha encargado de dirigir, en compañía de personal de la plataforma, quienes se han encargado de tomarle las fotografías.

"Es algo supercuidado (las fotos y videos), a eso apunto. Pero además de cuidado, quiero algo que sea superprofesional, algo que se vea lindo y no grotesco. En eso Onfayer (página) me ha apoyado harto. Han respetado todas las decisiones que he tomado y hemos elegido juntos las fotos. Me dan esa confianza para poder hacer muchas más sesiones e ir viendo al final que es lo que yo quiero vender", señaló en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Su perfil se habilitó durante la noche de este lunes 22 de julio, tras varios días de promociones en redes sociales, en donde adelantaron algunos de los registros que ya están disponibles en la página, asegurando que los usuarios podrán encontrar "su contenido más picante y exclusivo".

Al entrar a su página en Onfayer, inmediatamente vemos dos imágenes de Faloon en lencería, correspondientes a la foto de perfil y la de portada. En la descripción, la exparticipante de "Yingo" escribió, "bienvenido a mi contenido más exclusivo".

De momento, se pueden ver una decena de registros, uno liberado para todo público, y los otros con candado, ya que para acceder a estos se debe pagar la suscripción que definió Faloon Larraguibel al momento de crear la cuenta.

Quienes deseen acceder deben pagar la suma de 25 dólares mensuales, cifra cercana a los 24 mil pesos chilenos, los cuales deben abonar a través de una tarjeta de débito o crédito. Tras pagar la suma, la liberación de imágenes es automática, y se tiene acceso a todo el contenido nuevo que suba Faloon durante 30 días.

