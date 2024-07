Antonia Casanova revela distante relación con su padre, el exmodelo Álvaro Casanova: Apenas se han visto

09 jul. 2024 - 12:56 hrs.

Antonia Casanova es la única hija que la actriz Yuyuniz Navas tuvo, junto al recordado modelo televisivo, Álvaro Casanova, con quien no tiene una buena relación, confirmó la joven, quien se convertirá en una chica reality dentro de pocos días.

La joven de 23 años, quien se desarrolla como relacionadora pública de un bar y además estudia la carrera de Diseño Gráfico, asumirá un nuevo desafío en televisión, nada más ni nada menos que junto a su madre, Yuyuniz, con quien sí tiene una fluida relación.

Antonia Casanova

Antonia Casanova y el complejo momento con su padre

En conversación con el medio Página 7, la joven reveló que a su padre lo ha visto en contadas ocasiones. De hecho, se atrevió a decir que apenas en su vida se han juntado unas "tres veces", dejando en claro de esta forma que el vínculo entre ambos es prácticamente inexistente.

Recordemos que el exmodelo tuvo que enfrentar una demanda de parte de Yuyuniz, quien lo acusó de violencia intrafamiliar cuando Antonia recién tenía días de nacida. Casanova incluso fue acusado por enviarle cartas de amenazas a la pintora de profesión.

Álvaro Casanova

Luego, años más tarde, Álvaro enfrentó otra querella, pero en esta ocasión por el concepto de pensión de alimentos, el cual no estaba pagando. De hecho, en el año 2009 se emitió una orden de detención en su contra porque se negaba a cumplir el mandato judicial.

Yuyuniz y Antonia

Él se defendió ante esta orden, indicando a la prensa que, "siempre he hecho algo, pagar. Voy atrasado porque no tengo un trabajo formal por todo lo que se ha dicho de mí, me cuesta encontrar trabajo, me ha afectado mucho. Esto de la orden de arresto le pasa a todos aquellos que no tienen una comunicación normal con la contraparte".

"Lo que pasa es que no me dejan verla. Siento que cumplo como puedo y como me dejan mis labores de padre. Deseo con ella vivir el mismo sentimiento que con mi otra hija", añadió además a La Cuarta, descartando esta lejanía con su hija.

Por el año 2013, Yuyuniz en el programa de Mega, "Más vale tarde", que reflexionó sobre el motivo por el cual Casanova se habría alejado de su hija. "No me cabe duda que Álvaro ama a su hija, pero su inmadurez lo hizo alejarse", sentenció.

