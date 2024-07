Entregaron banda a la candidata equivocada: El vergonzoso lapsus durante premiación de Miss Universo Chile

08 jul. 2024 - 15:32 hrs.

Durante la noche del domingo, se llevó a cabo la esperada ceremonia del Miss Universo Chile, en la que se coronó a Emilia Dides como la ganadora. De esta forma, será ella quien representará al país en el concurso de belleza internacional.

Vía Instagram, la cantante de 25 años señaló sobre su triunfo: "No me quedan palabras para agradecer esta oportunidad. Hoy cumplí un sueño y no fui solo yo, esto es por todas las personas que confiaron en mí".

Dides, la candidata de la comuna de Vitacura, fue la elegida del jurado entre las 25 aspirantes que buscan convertirse en la sucesora de Celeste Vial. En esta ocasión, quien se quedó con el segundo lugar fue la representante de Los Ángeles, Francisca Lavanderos.

Entregaron banda a la candidata equivocada

El evento se llevó a cabo en el teatro CEINA del Instituto Nacional, donde también se entregaron una serie de premios con el fin de reconocer el trabajo integral de las candidatas. Fue en este contexto que sucedió un bochornoso momento.

Todo ocurrió mientras el animador del certamen, Jorge Aldoney, nombraba a las tres nominadas de la categoría "Mejor Rostro". La primera que mencionó fue la candidata de La Reina, Camila Leighton, a quien llamó al centro del escenario.

Sin embargo, la modelo encargada de entregar las bandas creyó que Aldoney se refería a la ganadora y le colocó de inmediato el distintivo, cuando aún faltaba que nombrara a dos aspirantes más.

"Todavía no, es una candidata de las tres. Todavía no es la ganadora. Muy pronto. Son cosas que pasan en la televisión en vivo", dijo el Mister World ante la equivocación, mientras le quitaban la cinta a la joven.

Finalmente, la candidata que recibió la banda no resultó la ganadora de la mencionada categoría. Quien se quedó con la banda fue Ignacia Fernández, representante de Los Dominicos.

