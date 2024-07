"No se vio": Emilia Dides aclara supuesto conflicto con candidatas a Miss Universo Chile tras polémico video

09 jul. 2024 - 10:45 hrs.

El pasado domingo 7 de julio, la cantante y exitosa influencer Emilia Dides, también conocida por su nombre artístico "Emi D", se coronó como la nueva Miss Universo Chile 2024, convirtiéndose de esa forma en la representante oficial de nuestro país en el certamen Miss Universo 2024, que se celebrará en noviembre en México.

En la transmisión del certamen se produjo un momento que no dejó indiferentes a los usuarios de redes sociales, cuando, luego de que Emilia fuera coronada como la ganadora, las otras participantes se acercaran a abrazar a Francisca Lavandero, quien quedó en segundo lugar.

Instagram | @emiliadides

“En la transmisión no se vio”

Emilia Dides salió a aclarar esta situación en conversación con Página 7, donde manifestó que pese a haber quedado sola en el escenario, no le prestó mayor atención a los comentarios realizados por internautas. Además, dio a conocer qué ocurrió realmente.

“Respecto a que fueron a abrazar a diferentes candidatas, me parece correcto, porque había algunas que estaban con pena, entonces se entiende”, comenzó explicando la ganadora del certamen.

Instagram | @emiliadides

En la misma línea, aseguró que “a mí también me fueron a abrazar, solamente que en la transmisión no se vio, pero me abrazaron y felicitaron. Varias me escribieron por WhatsApp también”.

Instagram | @emiliadides

¿Qué viene ahora para Emilia Dides?

Emilia Dides dijo al medio citado que ya está preparándose para lo que será competir por convertirse en la nueva Miss Universo en una competencia que se realizará en México en noviembre del presente año.

“La verdad es que me estoy preparando desde ayer, que tuve la corona en mi cabeza. Ya vi el video de mi presentación, hice un mea culpa, me di cuenta de las cosas que tengo que mejorar, lo que tengo que cambiar”, dio a conocer al medio citado.

De igual forma, indicó que pondrá énfasis en la entrega de su mensaje: "Con la euforia y los nervios, uno dice cosas sin pensarlo. Tengo mi mensaje muy claro: ser una vocera para las mujeres y niños".

Finalmente, subrayó que se encuentra “muy orgullosa, me siento mega apoyada, y creo que lo que más necesitamos ahora los chilenos es estar unidos para lo que se viene en México”.

