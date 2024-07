Celebró el pasado 4 de julio en Estados Unidos: Así luce hoy el recordado chico "Mekano", Ronny Dance

09 jul. 2024 - 08:00 hrs.

Si se habla de "Mekano", cuya primera emisión fue en 1997, no se puede no recordar a uno de los personajes más icónicos del extinto programa, Ronny Munizaga, mejor conocido como "Ronny Dance". Este programa de Mega marcó toda una época en la pantalla chilena, con su enfoque en la música, el baile y el entretenimiento juvenil.

Su seudónimo, Ronny Dance, no tenía que ver con su gracia al bailar, sino que todo lo contrario; lo apodaron así de una forma irónica, puesto que no tenía mucho talento para dicha disciplina pese a que en empeño no se quedaba. A pesar de sus esfuerzos por destacarse en el baile, el chileno no lograba convencer ni a los televidentes, ni tampoco a sus compañeros.

Ronny Dance en "Mekano"

Antes de unirse a "Mekano", por allí en el año 2004, Munizaga trabajó como modelo para la prestigiosa agencia Elite en Singapur, residenciándose durante varias temporadas en el sudeste asiático, desfilando para diferentes marcas.

Su vida tras "Mekano"

Tras el término de Mekano en el año 2007, en lugar de alejarse de la televisión, Ronny Munizaga hizo un intento nuevamente en un programa de estilo juvenil similar llamado "Calle 7", uniéndose al elenco en 2009 y manteniéndose varias temporadas como rostro estable.

Ronny Dance en "Calle 7"

En "Calle 7" permaneció hasta 2011, momento en el que recibió una oferta para participar en el reality de citas "40 o 20", donde varios hombres competían por el corazón de la modelo Dominique Gallego. Si bien no ganó, su nombre nuevamente cobró relevancia, esta vez en un público más adulto.

Ronny Dance en "40 o 20"

Dos años después, en 2013 vivió una de sus épocas más difíciles luego que se filtrara en redes sociales un video íntimo de él junto a Mariana Marino, que lo hizo tomar la decisión de distanciarse de la televisión. En una entrevista que dio en febrero de dicho año a un programa matinal, reveló que "tenía ‘pegas’ que, a raíz de esto, las perdí y me cerraron la puerta en la cara".

Tras dejar la televisión, en el año 2016, Munizaga tomó sus maletas y se mudó a Nueva Jersey, Estados Unidos, buscando nuevos rumbos y ofertas laborales. En una entrevista que dio a LUN en 2017, reveló que se encontraba trabajando como supervisor de limpieza en un supermercado, comentando además que vivía en un sótano que le arrendaba un compatriota.

Hoy ya está radicado definitivamente en Estados Unidos, y se encuentra en una relación con Javiera del Campo, con quien suele subir imágenes a sus redes sociales mostrando lo felices y enamorados que están viviendo en la ciudad norteamericana.

Ronny Dance y Javiera del Campo

El pasado 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, la pareja festejó en un restaurante de Nueva York en compañía del hermano de Ronny Dance, con quienes inmortalizó el momento con una foto en sus redes sociales.

Ronny Dance celebrando con su familia el 4 de julio

Así luce hoy Ronny Dance

Ronny Dance y Javiera del Campo

Ronny Dance y Javiera del Campo

Ronny Dance con su padre

Ronny Dance y Javiera del Campo

Todo sobre Famosos chilenos