Dedicado a la música: Así luce hoy el actor Jaden Smith a 14 años de actuar en "Karate Kid"

Jada Pinkett Smith y el aclamado actor Will Smith son padres de dos talentosos jóvenes, quienes a lo largo de los años han destacado en diversas disciplinas. El mayor de ellos es Jaden Smith, el cual desde temprana edad se hizo conocido no solo por ser hijo de dos figuras públicas, sino también por su notable trabajo como actor pese a solo ser un niño.

Jaden Smith alcanzó la fama a los 8 años, en 2006, al debutar en la película "En busca de la felicidad", donde actuó junto a su padre, Will Smith. Desde entonces, ha explorado diferentes facetas en su carrera, destacándose también en la música al participar en el conocido tema "Never Say Never" de Justin Bieber en 2010.

Sin embargo, no se puede hacer un recuento de su carrera sin mencionar a la película que lo lanzó definitivamente a la fama y le quitó el rótulo de ser el "hijo de" Will Smith: hablamos de la aclamada cinta "Karate Kid", basada en el largometraje homónimo de 1984.

"Karate Kid": su consolidación

En 2010 fue cuando se estrenó la película "Karate Kid", protagonizada por Jaden y Jackie Chan. A pesar del desafío de recrear un ícono, la película fue bien recibida y logró recaudar un total de $359,126,022 y los elogios de los críticos.

Su vida tras el cine

Por el 2019, el actor experimentó una transformación notable: se adentró en la música y adoptó un estilo de vida vegano. Sin embargo, enfrentó dificultades al manejar este cambio y terminó hospitalizado debido a fuertes dolores de estómago, debilidad, ojeras y un cambio en el tono de su piel, siendo diagnosticado con un grave desequilibrio nutricional.

De acuerdo al medio Chic Magazine, luego que se hiciera conocido su desbalance alimenticio, el joven en los exámenes resultó estar con un déficit de vitamina B12, vitamina D y Omega 3. Algo que preocupó a su padre, Will Smith, quien lo instó a llevar a cabo un tratamiento para recuperar su integridad.

En cuanto a su vida profesional, el joven comenzó su carrera como cantante sacando varias canciones e incluso álbumes. Una de sus colaboraciones más importantes la hizo con su amigo, el canadiense Justin Bieber llamada "Falling for you".

Actualmente, Jaden también es reconocido como un ícono de la moda, debido a su gran estilo para combinar atuendos de los cuales hace gala en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula millones de seguidores.

