"Quedé en estado de vulnerabilidad": Bombo Fica tuvo que pagar millonaria operación en Barcelona por problema de salud

14 jun. 2024 - 10:25 hrs.

El humorista Bombo Fica sufrió una descompensación en Barcelona, España, durante el mes de mayo, producto de una hipertensión que no se estaba tratando de forma adecuada.

De hecho, en aquel país europeo se enteró de que padecía de este diagnóstico, el que le provocó malestares que lo llevaron a ser intervenido en un hospital clínico de la ciudad catalán.

El costo de la intervención

Si bien en una entrevista con "Mucho Gusto", aseguró que en el recinto "no me cobraron nada", en una entrevista que dio a CHV reveló que mantiene una deuda con el hospital que asciende a varios millones de pesos, puesto que la salud es gratuita solo para residentes e inmigrantes, no para turistas (como era su caso).

Ni siquiera el seguro de viaje que contrató previo a su periplo le sirvió, ya que solo le cubrieron los gastos de la primera vez que fueron al hospital, no así los de la segunda.

Bombo Fica

"Yo quedé en un estado de vulnerabilidad tremenda y de decepción, porque el seguro apareció la primera vez. Pagó la primera cuota del hospital, que no era mucho, como no sé, 200 dólares, una cosa así", indicó.

Cuando la aseguradora supo que su problema de salud comprometía una cirugía, le manifestó al humorista que esto no era cubierto por ellos, puesto que el diagnóstico que derivó en la intervención correspondía a un problema preexistente.

"Desapareció el seguro y después nos mandan un comunicado diciéndonos que yo estaba con una preexistencia, ¿qué significa eso? Que yo tendría que haber sabido o no haber sabido, pero el hecho de que estuviera ahí ya era preexistente", lamentó.

La cifra de la deuda con el hospital ascendió a cerca de 6.000 dólares, cifra cercana a los 5,5 millones de pesos chilenos, los cuales él pagó. "La gracia es que yo llevaba mi Máster Plop y pagué todo con Máster Plop, así que ningún problema", concluyó, haciendo referencia a su conocido chiste sobre las tarjetas de crédito.