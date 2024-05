"Juego de Ilusiones": Irene entre la vida y la muerte tras recibir un balazo en el abdomen de parte de Alana

29 may. 2024 - 17:40 hrs.

En el capítulo de "Juego de Ilusiones", emitido este miércoles 29 de mayo por las pantallas de Mega, Graciela (Silvanna Gajardo) no aguantó y delató a sus compañeras, revelando que tienen todo listo para fugarse en la mueblería de la cárcel El Faro.

Mientras las autoridades se dirigían hacia el túnel para evitar la fuga, allí Alana (Dayana Amigo) sedó a su hermana Valentina (Camila Hirane), provocando que a la llegada del alcaide, Martín (Carlos Díaz), en vez de ir tras las reclusas, se preocupara de su interés amoroso.

Todo sobre Teleseries Mega

Un dramático escape

Alana junto a Mariana (Carolina Arregui) logran escapar llegando al aeródromo, donde las estaba esperando Irene (Loreto Valenzuela), quien tenía el dinero para su fuga.

El plan parece marchar bien, sin embargo, Irene, quien no ha perdonado que Alana matara a su hijo, Guillermo (Julio Milostich), saca un arma escondida de su chaqueta y le intenta disparar por la espalda a la delincuente.

"Tú no vas a ninguna parte perra maldita. Tenías razón Mariana, esta bestia no puede estar libre. Y yo me voy a encargar aquí y ahora", alcanza a decir Irene, quien no contaba con que Alana también tenía una arma, y ella le alcanzó a disparar antes en el abdomen.

Irene se debate entre la vida y la muerte

Irene queda tendida en el piso agonizando frente a Mariana, quien tiene un dilema: escaparse para recuperar su libertad o quedarse allí para ayudar a su madre, consciente de que con esto su plan queda truncado.