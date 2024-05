Shania Twain revela que siente hacia su exesposo: Él la engañó con su mejor amiga

29 may. 2024 - 17:08 hrs.

La cantante Shania Twain vivió una mediática separación de su marido, Robert "Mutt" Lange hace ya más de 15 años, luego que él la engañara con una de las mejores amigas de la artista, Marie-Anne Thiébaud.

A sus actuales 58 años, Shania conversó con el pódcast "Great Company with Jamie Laing", en donde reveló qué es lo que siente hacia su exmarido, con quien tuvo una larga relación, de la cual nació su hijo de 22 años, Eja D'Angelo Lange.

Los sentimientos de Shania hacia Robert

En la conversación, Shania indicó que si bien lo perdonó, esto en ningún caso significa que ha olvidado lo que vivió recientemente.

Mutt y Shania

"El perdón está en la familia del dejar ir. Pero el perdón, específicamente para mí, no se trata necesariamente de olvidar. Se trata de comprender a la otra persona, y eso podría significar que está equivocado. Tal vez creas para siempre que todo lo que hizo estuvo mal", expresó.

Continuó señalando: "¿Odio a mi exmarido por cometer un error? No. Es su error. No es mi error. Es muy triste para él haber cometido un error tan grande con el que tiene que vivir. Y no sé qué es eso, pero ese no es mi peso".

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Shania habla sobre el tema. En sus memorias "From this moment on", reveló que fue el exesposo de su amiga, Frederic Thiébaud, quien le contó que estaban siendo engañados por sus respectivas parejas.

"Estaba lista para morir. Me disgustaba que el deseo de otra mujer de mejorar su estilo de vida valiera la devastación de mi familia", redactó en el libro.

Algo anecdótico es que desde el 2011, Shania se encuentra casada con Frederic. Por su parte, el romance de Robert y Marie-Anne sigue existiendo.