"No voy a volver con ella": Luis Mateucci reveló la razón por la que terminó con Daniela Aránguiz

29 may. 2024 - 14:04 hrs.

El chico reality Luis Mateucci puso fin a su romance con Daniela Aránguiz hace algunas semanas, luego que ingresara a un nuevo encierro televisado, el cual se emite en Chile, pero se graba en Perú.

Dentro del programa, Mateucci reveló recientemente que fue lo que lo llevó a tomar la decisión de finalizar su romance con Aránguiz, en conversación con quien fue el cuñado de Daniela por casi 20 años, Claudio Valdivia y Pangal Andrade.

Todo sobre Jorge Valdivia

La razón del quiebre

El argentino partió diciéndole a Valdivia que Daniela, "tiene un montón de cosas buenas, pero tiene dos o tres actos malos hacia mí y eso vale más que todo lo demás".

Sin entrar en detalles sobre a lo que se refería, Mateucci señaló que, "no debería ser así, porque si no puedo confiar en mi pareja, ¿en quién voy a confiar? A vos te pueden amar, pero si te son infieles, ¿de qué sirve que te amen?".

Minutos más tarde, conversando con Andrade, el trasandino explicó cuál fue el motivo que detonó el quiebre de la pareja.

"Me enteré de un par de cosas. No de infidelidad ni nada, pero son cosas que no hablan bien de tu pareja. Lloraba, rompía cosas... me falló como pareja", aseveró.

Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

El argentino después reconoció que durante la relación, "yo me porté mal en Viña, entonces ella le escribió a mi mejor amigo para preguntarle lo que hice, empezaron a hablar y al final terminaron hablando mal de mí los dos".

"Ella una vez peleando conmigo me dijo que ese amigo no era tan amigo, hablé con él y me dijo ‘yo me equivoqué, pero ella también’. Esos no son amigos", indicó.

"Por eso no voy a volver con ella", concluyó diciendo, dejando en claro que este hecho fue un detonante para quebrar la relación.