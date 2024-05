"Un hombre admirable": Neme relata maniobra de Jorge Zabaleta que salvó su vida y la de Pancho Saavedra en Etiopía

29 may. 2024 - 16:10 hrs.

Una traumática experiencia fue la que vivieron Francisco "Pancho" Saavedra y Jorge Zabaleta el pasado 20 de mayo, mientras se encontraban en Etiopía grabando el programa "Socios por el Mundo".

El equipo se dirigía a bordo de una camioneta al hotel en el que se estaban hospedando, tras haber entrevistado a la tribu Murso. Durante el trayecto fueron interceptados por desconocidos y uno de ellos disparó, causándole la muerte al guía turístico español Toni Espadas.

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", el periodista y aventurero Luis Andaur explicó que la zona en la que circulaban "es bastante asilada y conflictiva, donde yo he sufrido problemas no tan graves como estos, que me han hecho pensar si es que vuelvo a esos lugares".

La maniobra de Jorge Zabaleta

En este contexto, José Antonio Neme reveló que Saavedra le entregó algunos detalles del violento ataque. "Jorge iba de copiloto y en el asiento detrás de la camioneta iba Pancho, estaban volviendo de una grabación que había sido bastante amable, donde habían podido tener material bien interesante para el trabajo que ellos hacen", partió comentando.

El periodista detalló que mientras Espadas manejaba apareció un grupo de personas corriendo que comenzó a rodear el vehículo. Fue entonces que "se acerca un individuo y dispara directamente al conductor del auto, con todo lo traumático que eso puede significar".

Asimismo, Neme destacó que el actor efectuó una valiente maniobra para escapar luego que le dispararan al guía español: "Es un hombre admirable porque en el fondo salva su vida y la del Pancho también. Toma el control del auto y logra acelerar estando el guía malherido, él logra que la camioneta salga a toda velocidad y se aleje del atacante".

En este sentido, aplaudió la reacción de Zabaleta, quien en una entrevista con Canal 13 manifestó que se salvaron debido a que el atacante disparó solo una vez.

"Tampoco hubo mucho margen de tiempo, lo que cuenta es que él logra salir de su impacto y hacer esta maniobra de tomar el control del vehículo y desplazarlo rápidamente, porque nada te dice que no podrían haber disparado una segunda o una tercera vez", indicó Neme.

Finalmente, el comunicador señaló que "no sabemos bien el motivo del ataque, ellos tampoco lo saben, pero puede haber una suerte de lectura de parte de estas tribus que los están invadiendo, porque fue un disparo a matar, no fue una amenaza".