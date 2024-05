El reclamo de Pamela Díaz por no aparecer como soltera en documentos legales: "Tengo los papeles manchados"

04 may. 2024 - 12:16 hrs.

El jueves de la semana pasada fue un día de trámites notariales para Pamela Díaz, quien relató una particular anécdota al ser consultada por su estado civil cuando gestionaba un permiso para una de sus hijas menores de edad.

Fiel a su estilo, "La Fiera" lo contó a sus más de tres millones de seguidores en Instagram, revelando un particular problema: notarialmente no puede declararse soltera, sino divorciada.

Cabe recordar que la figura televisiva fue protagonista de dos mediáticos divorcios: en 2008 se separó del entonces futbolista Manuel Neira después de dos años casados; y en 2021 ocurrió lo mismo con Fernando Téllez, casada con ella desde 2017.

"Tengo los papeles manchados"

A través de una storie, Pamela comentó que fue a la notaría para obtener un mandato que le permita a su madre poder salir con su hija, Pascuala Téllez Díaz, fruto de su exmatrimonio con el empresario.

"En ese papel me preguntan 'estado civil' y yo dije 'soltera'. Me dicen que no pueden poner 'soltera', que tengo que poner 'divorciada'. Tengo los papeles manchados. Qué rabia, hue... ", comenzó manifestando la animadora de TV.

De izquierda a derecha, Pamela Díaz junto a sus exmaridos, Manuel Neira y Fernando Téllez (archivos)

Luego, declaró: "¿Por qué no puede ser soltera? Que hagan luego esa ley. Yo no quiero estar divorciada, yo soy soltera, no soy divorciada... bueno, sí me divorcié, pero soy soltera. Qué rabia".

Mientras comentaba esta situación, Díaz rompía unas hojas, entregando una confusa explicación vinculada a la emergencia que atravesó en un vuelo de helicóptero.

"Estoy viendo mis cosas, porque los niños... por si me pasa algo. Después del helicóptero hay un antes y un después de mí. Si los niños... no lo vieron los papás antes, no lo van a ver cuando esté muerta poh', creo yo, y no les voy a dejar mis cosas, ni cag... En eso ando, hoy día ando pesá'", admitió la figura del espectáculo.

Todo sobre Pamela Díaz