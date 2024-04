"No veo la razón de volver": Mauricio Medina sobre definitivo quiebre con Paul Vásquez

09 abr. 2024 - 18:02 hrs.

Entre mediados de la década de los 90' e inicios del 2000, el dúo "Dinamita Show" integrado por Paul Vásquez "el Flaco" y Mauricio Medina "el Indio" fue uno de los grupos más exitosos de la comedia nacional.

Sin embargo, el año 2016, el dúo humorístico que triunfó en el Festival de Viña del Mar se distanció de manera definitiva por temas relacionados con el dinero. Según acusó Vásquez, la esposa de Medina habría firmado millonarios cheques a su nombre.

Dinamita show (X @AlvarezMalebran)

"No tengo nada que perdonar"

Al inicio del programa "Todo va a estar bien", el conductor Eduardo de la Iglesia le consultó a Medina sobre qué temas no quería hablar, ante lo que el comediante respondió "el tema recurrente: el de la separación del Flaco".

"A mí no me interesa hablar eso ya. Creo que las cosas tienen su principio y su final", señaló el comediante, quien enfrentó un delicado momento de salud en octubre pasado, cuando sufrió la amputación de un pie debido a una descompensación diabética.

En cuanto a su relación con el Flaco, recordó que "nosotros tuvimos un buen inicio, estuvimos un tiempo marcando, trabajando mucho y muy bien, y llegó un final, el cual ya fue, se acabó".

"A mí siempre me preguntan siempre en los live que hago en TikTok, si volvería con el Flaco, por qué no nos perdonamos y todo eso. Yo no tengo nada que perdonar", aseguró Medina.

El comediante también precisó que "es lo que es, no más, ya no funcionó, y nos dejamos de hablar hace más de 7 años, y no me interesa volver a tener una relación con alguien que no… que en realidad no le veo la razón de volver".

Respecto a si Vásquez lo llamó cuando estuvo hospitalizado por su descompensación diabética, Medina reconoció que no.

"Yo estoy viviendo una etapa distinta, con una forma de vivir distinta que recién estoy empezando a absorber y a entender y por eso he estado haciendo algunos videos donde digo y muestro algunas cosas, las falencias que tenemos hoy en día", finalizó el indio.

