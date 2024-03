"Fue el factor marido, y ahora no tengo marido": Shakira habló de su nuevo álbum y volvió a recordar a Gerard Piqué

29 mar. 2024 - 11:16 hrs.

La cantante colombiana, Shakira, dio una entrevista donde habló de su nuevo álbum, “Las mujeres no lloran”, y volvió a recodar a su expareja, el retirado futbolista español, Gerard Piqué.

Las palabras de la barranquillera se dieron en el programa de Jimmy Fallon, "The Tonight Show", uno de los más importantes de la televisión estadounidense.

¿Qué dijo Shakira?

"He estado sacando música aquí y allá, pero fue muy difícil poner todo en un solo álbum y darle forma. No tenía tiempo. Fue el factor marido, y ahora no tengo marido", afirmó en tono de broma.

Acto seguido añadió que "ahora soy libre... Ahora puedo trabajar de verdad".

No se quedó ahí y expuso cómo la ayudó la música para salir adelante, aseverando que transformó "el dolor, la ira y la frustración en creatividad, productividad, fuerza y resiliencia".

Finalmente, explicó por qué eligió el nombre de “Las mujeres no lloran” como título de su nueva producción.

"Siempre nos mandaban a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres... Y yo creo que nadie nos debe decir cómo sanar", cerró.

