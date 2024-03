"Soy un jugador bastante agresivo, voy al choque": Gonzalo Valenzuela se sincera sobre su pasión por el póker

26 mar. 2024 - 19:00 hrs.

El actor nacional Gonzalo Valenzuela se sinceró sobre su pasión por el póker, disciplina que lo llevó a ser parte del Enjoy Poker League del casino Enjoy Santiago, donde obtuvo la posición número 15 del torneo.

En 2010, el protagonista de "Papá a la Deriva" fue invitado a jugar póker en beneficio de los afectados por el terremoto del 27F, ocasión que hizo surgir su interés y lo motivó a perfeccionarse.

"Soy un jugador bastante agresivo, voy al choque"

Sobre su participación en el torneo, contó a LUN que "el sábado jugué ocho horas, estuve una hora y media en que no jugué. El primer día me fue súper bien. El segundo día estaba cansado, más desconcentrado. Me empezaron a apretar y no supe cómo manejarlo. Es un deporte muy mental".

Gonzalo Valenzuela duirante torneo de poker (CodigoPoker.com)

Respecto a cómo es el póker, explicó que "aquí hay un deporte, nada que ver con el prejuicio de las apuestas, acá los jugadores de póker profesionales son tipos que se preparan, que estudian, revisan sus manos, en qué se equivocaron. Y es mental, porque tienes que estar muy concentrado, ser estratega, pensar jugadas".

Sobre el tipo de jugador que es, confesó que "soy un jugador bastante agresivo, voy al choque, pero sé cuándo quedarme tranquilo y no meterme en nada".

En esa línea, reiteró que durante el torneo del pasado fin de semana "el segundo día estuve una hora y media sin jugar, después entré. Ahí, en esos momentos, vas viendo la estrategia de los otros jugadores, cuál es más agresivo, otros que juegan solo cuando tienen buenas manos, hay otros más 'bluferos'. Es sumamente estratégico y cabezón".

Finalmente, abordó el tema de la ludopatía, aseverando que con el póker es difícil que se genere.

"Todos sabemos que el juego, el casino y la ludopatía existen, pero con este póker no existe la posibilidad de volverse loco gastando plata", indicó.

Concluyó que "tú pagas tu entrada al torneo y eso da el premio final. Al entrar te dan una cantidad de fichas, si pierdes manos, pierdes esas fichas; si las pierdes todas te vas para la casa. El que gana es quien se queda con todas las fichas".