"Feliz y saludable": Revelan video de Kate Middleton de compras junto al príncipe William

Diversos cuestionamientos surgieron cuando medios británicos aseguraron que Kate Middleton había sido vista de compras en Windsor Farm Shop junto al príncipe William, el pasado sábado 16 de marzo.

Las dudas apuntaban a que no existían imágenes que corroboraran que la Princesa de Gales había tenido esta aparición pública tras su supuesta cirugía abdominal, lo que fue justificado con que ella y su equipos solicitaron resguardar la privacidad de su recuperación.

Sin embargo, este escenario de incertidumbre cambió, ya que medios como TMZ y The Sun revelaron imágenes de aquel día, donde se puede ver a Kate caminando sonriente junto a su marido.

En las imágenes se ve a la princesa con ropa deportiva, con un look completamente negro con algunos adornos rosado.

William y su esposa caminan rápidamente, con bolsas en sus manos, sin la compañía de sus hijos y sin que las personas que están a su alrededor los molesten.

Los espectadores sintieron que se veía "feliz, relajada y saludable" mientras caminaba por la tienda

Uno de los testigos que los vio, Nelson Silva, dijo en TMZ: "Noté a una pareja eligiendo hogazas de pan y la mujer volvió la cara y sentí como si hubiera visto esa cara antes. Me resultaba familiar. La conocía de alguna parte".

"Fui a mi coche y cuando salieron de la tienda simplemente los filmé. Creo que salieron por una puerta del recinto. Simplemente desaparecieron y no vi ningún coche. Sólo quería compartir con mi familia imágenes y mostrar lo normales que eran", agregó.

Además, sostuvo que "Kate parecía feliz y relajada. Se ven felices de poder ir a una tienda y socializar. Kate parecía aliviada, como si fuera un éxito ir a una tienda. Se sentía natural".

El medio antes señalado aclaró que profundizaron en los metadatos del registro y que no hay duda que fue grabado el pasado sábado, justo cerca de la residencia del Príncipe y la Princesa de Gales.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw