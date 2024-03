Este el nuevo proyecto de MrBeast que llegará al streaming con premios de 5 millones de dólares

El empresario y youtuber Jimmy Donaldson, mundialmente conocido MrBeast, anunció que dará un nuevo gran paso en su carrera como creador de contenido para Internet.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) Donaldson entregó detalles de un gigantesco proyecto que traspasará la barrera del YouTube para llegar por primera vez al streaming.

En la mencionada red social, el youtuber anunció “grandes noticias, jugadores ¡Voy a filmar el programa de juegos más grande de la historia y lanzarlo en Prime Video!”.

Posteriormente, detalló que participarán “más de 1.000 concursantes”, que habrá “premios de 5.000.000 de dólares (4.739.750.000 aproximadamente en pesos chilenos)” y promete que romperá “muchos otros récords mundiales”.

Además, puntualizó en que revelará mayores detalles “más adelante este año, pero digamos que será un espectáculo demencial”.

